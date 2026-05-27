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美大使向西班牙示警：與中國深化關係要「非常謹慎」

中央社馬德里27日綜合外電報導
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美國駐西班牙大使李昂（Benjamin Leon）。美聯社
美國駐西班牙大使李昂（Benjamin Leon）。美聯社

美國駐西班牙大使李昂今天表示，西班牙在深化與中國的關係時必須非常謹慎，應避免讓中方涉足資料、國防、電信等北京當局試圖主導的關鍵產業。

路透報導，今年2月履新的李昂（Benjamin Leon）在演說中表達憂慮，指出一些公共合約被授予跟中國科技巨頭華為合作的公司。華府已表示，華為對美國國安構成「不可接受的風險」。

這是李昂上任後的前幾場公開演說之一，他說，如果西班牙確保中國被排除在關鍵領域之外，是可以與北京交涉，「但我看到他們正開始滲透進關鍵領域，西班牙必須非常謹慎」。

李昂表示：「中國尋求主導關鍵技術。它利用不公平的貿易手段和經濟脅迫，來拓展其戰略影響力。這對我們的供應鏈、研究和安全構成真正的風險。」

他並呼籲歐洲保護自身研究、智慧財產和民主價值。

對於華府指控其採取不公平手段和間諜活動，中國已多次否認。

美國總統川普（Donald Trump）的政府與西班牙左翼政府之間的關係緊張，原因包括西班牙拒絕遵循北大西洋公約組織（NATO）成員國的承諾，將國防支出提高到占國內生產毛額（GDP）5%，也拒絕讓美國在對伊朗的戰爭中使用西班牙的軍事基地和領空。

川普去年10月曾暗示，可能因西班牙未提高國防支出，而對其實施經濟制裁。

李昂表示，西班牙讓川普「感到挫折」，接下來如何行動完全得看川普的決定。但李昂淡化了美國實施經濟或軍事制裁的可能性。

他說：「在我看來，西班牙與美國之間永遠會有妥協空間…無論如何，我們都會找到方法繼續努力並改善雙邊關係。」

李昂 華為 華府

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