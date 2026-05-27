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離職沒多久就確診癌症 前司法部長邦迪低調抗癌數周

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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前司法部長邦迪（Pam Bondi）。（歐新社）
前司法部長邦迪（Pam Bondi）。（歐新社）

據福斯新聞報導，前司法部長邦迪（Pam Bondi）在上個月卸下司法部職務後不久，被診斷出罹患甲狀腺癌。根據報導，現年60歲的她已接受治療，目前正處於康復階段。

邦迪於4月初離開司法部。一名知情人士向Axios表示，她在離職後不久確診，並已展開治療。

白宮幕僚、播客主持人凱蒂（Katie Miller）同時也是白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）的妻子於周二晚間在X平台轉發相關報導，並寫道，「過去幾周，邦迪一直低調而堅強地對抗癌症，而且表現得非常勇敢。」

凱蒂也補充表示，邦迪「擁有一顆金子般的心」。

Axios在報導邦迪獲川普總統任命、加入人工智慧政策顧問委員會時，同步披露了她的健康狀況。

根據報導，邦迪預計將加入「總統科技顧問委員會」（Presidential Council of Advisors on Science and Technology）。

該委員會由白宮 AI 與加密貨幣主管薩克斯（David Sacks），以及白宮科學顧問克拉茨修斯（Michael Kratsios）共同主持。

據悉，邦迪未來將協助促進聯邦政府與參與委員會的科技業高層之間的協調合作。

而在她罹癌與獲任新職的消息曝光前幾周，川普才剛宣布解除她的司法部長職務。

川普在Truth Social發文談及邦迪離職時，形容她是「偉大的美國愛國者與忠誠的朋友」。

他寫道，「邦迪在全國主導大規模打擊犯罪行動，成果卓著，美國謀殺率也降至自1900年以來最低水準。她表現極為出色。我們都很喜愛邦迪，而她接下來將前往私人部門，擔任一項非常重要且備受期待的新工作，相關消息很快就會正式公布。」

目前由副司法部長布蘭奇（Todd Blanche）代理司法部長職務。

邦迪也曾在 X 平台發文確認離職消息，並表示自己對川普總統給予她推動「讓美國再次安全」（Make America Safe Again）的機會感到「永遠感激」。

她寫道，「接下來一個月，我將全力協助司法部長辦公室完成交接，由優秀的布蘭奇接任。之後，我將投入一項令我非常期待的重要私人部門職務，並繼續為川普總統與本屆政府奮戰。」

她還表示，「能夠領導川普總統這場具有歷史意義、且極其成功的行動，讓美國變得更加安全與穩定，是我一生最大的榮耀；毫無疑問，這也是美國司法部歷史上最具影響力的第一年之一。」

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