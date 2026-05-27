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DHS打擊不實庇護 指示ICE擴大嚴查移民律師

拜登執政尾聲 多少人拿綠卡？哪國最多？

記者顏伶如／即時報導
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美國國籍暨移民局(USCIS)日前宣布，調整身份將視為「特殊」(extraord...
美國國籍暨移民局(USCIS)日前宣布，調整身份將視為「特殊」(extraordinary)管道，不再是取得綠卡的例行途徑，申請綠卡必須回到母國。（路透）

根據國土安全部「國土安全統計辦公室」(Office of Homeland Security Statistics)公布合法移民季度報告最新資料，拜登總統執政的最後時期、2025會計年度第一季共有35萬120人拿到綠卡，其中在美國國內辦理調整身份(adjustment of status)有19萬350人，另外15萬9770人是從外國來美。

2025會計年度第一季期間是從2024年10月1日至12月31日。新聞周刊分析，川普政府限縮合法移民規定，某些申請人更難拿到永久居留權，綠卡成為輿論注意焦點，原本可以留在美國等待綠卡的成千上萬移民受到衝擊。

美國國籍暨移民局(USCIS)日前宣布，調整身份將視為「特殊」(extraordinary)管道，不再是取得綠卡的例行途徑，申請綠卡必須回到母國。

統計顯示，2025會計年度第一季墨西哥公民拿到綠卡人數最多，有4萬790人，其次為古巴的3萬50人。接下來阿富汗1萬8330人，中國1萬7150人，印度1萬5460人，多明尼加1萬4500人，菲律賓1萬250人，薩爾瓦多1萬50人，越南9170人，巴基斯坦8160人。

家庭移民是2025會計年度第一季取得綠卡數量最多的申請類別，拿到直系親屬依親綠卡共13萬9560人。親屬移民優先類別(family-sponsored preferences)6萬5490人，難民4萬3540人，就業移民4萬1940人，庇護2萬7930人。

報導指出，川普政府對數十個國家擴大旅遊限制與簽證限制，暫停或延遲某些庇護與移民福利申請，同時減少接納難民的人數、提高審核要求。另外，川普政府也對綠卡申請實施更嚴格的審查，包括加強背景調查、賦予移民官員個案評估(case-by-case)的更多自由裁量權。

綠卡 拜登 移民

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