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派克斯頓贏得共和黨德州聯邦參議員初選 普選仍面臨考驗

記者顏伶如／即時報導
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德州州檢察長派克斯頓（Ken Paxton）。（美聯社）
德州州檢察長派克斯頓（Ken Paxton）。（美聯社）

有線電視新聞網(CNN)27日分析，多個紅州5月初選結果紛紛顯示，川普總統雖然全國支持度接近新低，但保守派選民依然效忠，願意用選票教訓違抗川普的共和黨人；川普背書候選人在印地安納州、肯塔基州、路易斯安納州初選接連擊敗現任國會議員，操守引發爭議的德州州檢察長派克斯頓(Ken Paxton)獲川普加持後26日初選決選以得票率領先27%的打敗「四連霸」參院老將孔寧(John Cornyn)，但接下來的普選之路仍面臨層層考驗。

派克斯頓26日晚間在勝選演說中形容，川普背書是「政治史上最強大的力量」。川普背書在共和黨初選雖是有力的加分效果，過去卻有川普背書候選人讓廣大選民感到疏遠，導致最終在普選落敗的紀錄，實例包括在喬治亞州代表共和黨參選聯邦參議員的沃克(Herschel Walker)、在亞利桑納州角逐聯邦參議員的雷克(Kari Lake)與馬斯特斯(Blake Masters)、在賓州參選聯邦參議員的奧茲(Mehmet Oz)。

CNN分析，共和黨陣營將努力避免派克斯頓步入沃克等人的後塵。

另一方面，就在派克斯頓與孔寧在初選激烈較勁之際，民主黨候選人塔拉里科(James Talarico)一邊擴大募款，一邊凝聚黨內派系，包括原本在民主黨初選裡支持對手克勞基特(Jasmine Crockett)的非洲裔選民。

競選團隊消息人士說，派克斯頓初選決選勝利消息傳出的最初兩小時內，塔拉里科選舉團隊募得60萬元，創下團隊成軍以來最佳兩小時募款成績。

就在共和黨把塔拉里科描述成「對紅州而言過於自由派」的同時，民主黨則強調派克斯頓長期以來醜聞纏身，包括遭到證券欺詐、收賄等指控，2023年企圖動用330萬元州政府資金跟對他提出檢舉的吹哨者和解而遭彈劾，還有被身為德州州參議員的妻子安潔拉．派克斯頓(Angela Paxton)指控出軌而離婚。

派克斯頓如果要贏得普選，必須團結在初選期間變得分裂的共和黨選民。他在26日勝選之夜已經開始第一步，並未對孔寧持續攻擊，而是對孔寧在參議員任內對德州的貢獻表示感謝，並說希望得到孔寧支持者的選票。

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