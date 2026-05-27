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億萬富豪史泰爾砸錢選加州州長 刷新全美競選廣告開銷紀錄

編譯陳韻涵／即時報導
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民主黨億萬富豪史泰爾砸大錢競選加州州長。(路透)
民主黨億萬富豪史泰爾砸大錢競選加州州長。(路透)

民主黨億萬富豪史泰爾(Tom Steyer)砸大錢競選加州州長，廣告開銷刷新全美今年政治廣告支出新高紀錄。

政治廣告追蹤公司AdImpact數據顯示，史泰爾在電視、有線頻道和廣播的廣告預算已超過1億9500萬元，開銷金額持續增加，超越同黨對手、聯邦衛生及公共服務部(HHS)前部長貝塞拉(Xavier Becerra)的20倍以上。

美聯社報導，在全國層面，史泰爾的競選廣告開銷依舊居冠。億萬富豪傑克森(Rick Jackson)在喬治亞州共和黨州長提名初選中，以約8300萬元的廣告支出緊追在後，第三名是獲得川普總統背書的共和黨籍喬州副州長瓊斯(Burt Jones)，瓊斯團隊的廣告支出將近3100萬元。

史泰爾的廣告攻勢在數字上已超越2010年共和黨籍候選人惠特曼(Meg Whitman)的1億7850萬元紀錄，這在當年被視為全美史上最昂貴的州層級選舉；但若加計通膨因素，惠特曼的花費是整場選舉的總支出，而史泰爾目前僅在初選階段便已超過該數額。

史泰爾不惜砸重金打廣告的攻勢招致批評「用錢買下州長寶座」，史泰爾的對手、前眾議員波特(Katie Porter)陣營在寫給支持者的電郵中諷刺寫道：「她沒有花費數億元，試圖買下州長辦公室」。

加州 共和黨 喬治亞州

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