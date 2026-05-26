德州聯邦參議員共和黨初選 派克斯頓擊敗老將孔寧

派克斯頓（Ken Paxton）。（美聯社） 林青錦

德州 檢察長派克斯頓(Ken Paxton) 27日在共和黨 參院提名決選中，擊敗任期「四連霸」參院老將孔寧(John Cornyn)。派克斯頓將在11月大選中迎戰民主黨候選人塔拉里科(James Talarico)，而孔寧則成為德州史上首位在黨內提名選舉中落敗的共和黨現任聯邦參議員。

美聯社報導，川普 上周公開為派克斯頓背書，成為派克斯頓此次勝選的關鍵。

川普在社群媒體上寫道，「派克斯頓歷經風霜，在許多情況下都非常不公平，但他是一位鬥士，知道如何取勝。」

川普暗諷孔寧：「在我面臨困難時沒有支持我。」

孔寧2023年曾說，「川普的時代已經過去」，這句話破壞了雙方關係。

孔寧陣營在此次競選廣告方面花費1650萬元，而派克斯頓陣營只花了590萬元。

派克斯頓獲得川普背書而得勝，但部分共和黨策士擔憂，派克斯頓個人形象爭議不斷，加上他2023年曾因貪腐指控面臨彈劾，雖然最終獲判無罪，但恐怕難在期中選舉勝出，甚至可能拖累共和黨在其他搖擺州的防守布局。