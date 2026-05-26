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「不想和他們共度周末」梅蘭妮亞缺席川普長子婚禮原因曝光

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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美國總統川普和梅蘭妮亞。（路透）
美國總統川普和梅蘭妮亞。（路透）

川普總統的長子小川普（Donald Trump Jr.）與佛州棕櫚灘名媛未婚妻貝蒂娜．安德森（Bettina Anderson）23日在約50位親友見證下完成婚禮儀式，川普與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）缺席了在巴哈馬低調舉行的這場婚禮慶典。

據雅虎新聞網報導，白宮對外表示，總統缺席是因有重要且緊急的政府事務；不過，也有消息人士指出，梅蘭妮亞其實並不願意出席這場家族聚會。

據接近川普家族的消息人士向Naughty But Nice專欄透露，梅蘭妮亞缺席婚禮的真正原因，在於她不希望與丈夫前段婚姻所生的成年子女共度整個周末。

一名知情人士表示，「梅蘭妮亞不想花整個周末和川普前幾段婚姻所生的成年子女待在一起。」並補充，「這樣的緊張關係多年來一直存在，只是從未被公開討論。」

這場目的地婚禮於巴哈馬一座私人島嶼舉行。小川普的兄弟姊妹均攜伴出席，而小川普與第一任妻子所生的孩子們也現身婚禮現場。

另一方面，梅蘭妮亞的兒子拜倫（Barron Trump）則留在家中。消息人士認為，這也反映出家族成員之間長期存在的情感距離。一位知情人士指出，「拜倫的成長環境與小川普以及其他兄弟姊妹完全不同。」並聲稱，「彼此之間始終存在某種情感上的隔閡，而家族中的每個人都心知肚明。」

據悉，第一夫人的決定並未讓川普家族內部人士感到意外。早在今年四月，她便缺席了安德森舉辦的婚前派對。多年來觀察川普家族互動的人士形容，這種狀態更像是一種沉默卻堅定的疏離感，而梅蘭妮亞也被認為始終在自己與 拜倫周圍築起一道保護牆。

此外，心理學家兼作家瑪麗也公開質疑川普缺席兒子婚禮的理由，並將此解讀為一種情感上的疏離與無力感。相關言論隨即引發外界對公眾人物家庭關係的廣泛討論。

盡管總統夫婦未出席小川普的私人島嶼婚禮，但據報導，他們預計仍將參加這對新人今年稍晚於白宮舉行的大型婚禮慶祝活動。外界認為，相較於私人性質較高的家族聚會，在兼顧政治形象與繁忙行程的前提下，公開性的正式活動或許更容易安排與協調。

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