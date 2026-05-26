寶馬、賓士誰更好？Facebook交易竟變命案

Facebook。示意圖（路透）

一名在Facebook Marketplace進行交易的買家，因為一場關於寶馬(BMW)與賓士 （Mercedes-Benz）誰的高級車更好的爭執，開槍殺害了一名賣家。

據紐約郵報報導，31歲的布羅格登（Omar Brogdon）上周在美國密西根州 被判處無期徒刑且不得假釋，原因是他謀殺了38歲的已婚賣家霍西奇（Orhan Hosic）。根據MLive報導，霍西奇因童年癌症 導致一隻眼睛失明。

在法庭上宣讀的受害者影響陳述中，霍西奇的繼母對布羅格登表示，「你打掉了他唯一還看得見的那隻眼睛。」該案在弗林特（Flint）法院進行量刑。

「這將是你餘生必須背負的事。」

根據警方說法，布羅格登於2024年7月駕車前往霍西奇位於 Fenton Township（距離弗林特約15英里）的住處，原本是要購買兩張Corvette汽車座椅。事後，這些座椅被發現放在他橘色Camaro車內。

然而，原本的交易最終演變為致命衝突。警方指出，兩人在現場發生爭執，內容涉及BMW與賓士哪一品牌的車更優。

警方表示，霍西奇被發現時倒臥在車庫樓梯底部，身中多槍，倒在血泊之中。

布羅格登在兩周後被逮捕。鑑識結果顯示，其槍枝與案發子彈吻合，現場也發現帶血腳印。

此外，他身上還被查獲受害者的手機。

布羅格登主張自己是出於自衛開槍。他在量刑時對法官表示，「這是不幸的事件。我當時很害怕，被逼到角落。」

4月時，布羅格登被裁定二級謀殺、加重謀殺罪、持械搶劫，以及三項持槍重罪成立。

「今天，正義得以伸張。」傑尼西縣檢察官萊頓（David Leyton）在判決後表示，「希望這能讓受害者的親友開始漫長的療癒與釋懷之路。」