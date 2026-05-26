美伊談判為何拉鋸？前國安顧問：伊朗在耍川普 拖延時間

美國前國安顧問波頓25日抨擊了他的前老闆，聲稱川普認為每個人都想在幾乎所有事情上達成協議，且他「明顯很想要達成協議」。路透

美國總統川普 第一任期的國安顧問波頓 （John Bolton）表示，川普容易受到操弄，且很想達成協議，伊朗 正以此耍他。

現年77歲的波頓25日在CNN政論節目「The Lead」上，對美國目前與伊朗進行的和平談判發表看法，他認為川普已表現得太過「渴望」達成協議，「我不認為總統了解該政權殘黨以及掌權者的狂熱本質。他大半輩子都在跟人談判、做生意。他以為每個人不論面對什麼事，都想達成協議」。

波頓說：「但那些（伊朗）人感興趣的根本不是這個。他們一眼看出川普是多麼渴望能有一份協議來宣告勝利，並壓低汽油價格，所以他們正利用這點來耍他。他們在吊他胃口、在拖延時間。這一切對他們來說都很有利。」

波頓長期以來一直是「以實力謀和平」的鷹派支持者，在川普第一任期內，他曾在多項議題上與川普意見相左，最終導致他在2019 年辭去國安顧問一職。自此之後，波頓就變成在電視上批評川普最不遺餘力的共和黨指標性人物之一，而在25日晚間的CNN節目上，他同樣不留情地批評川普。

華爾街日報引述美伊調停人士指出，25日談判進程放緩，多方在伊朗核計畫與德黑蘭金融紓困安排上陷入拉鋸。美伊正推動一項合作備忘錄，內容包括結束戰事、在30天內解除荷莫茲海峽航運限制，並為第二階段伊朗核計畫談判鋪路。調停人士指出，美方要求伊朗先就核計畫作出更明確承諾；伊朗則要求美方交代解除制裁與解凍資產的細節。

川普一再表示，美國與伊朗即將達成協議，結束這場他主導的戰爭。但當前這份協議不僅引發華府高度分裂，更可能是一場「不令人滿意的和平」。如今伊朗戰事已淪為美國黨派政治、意識形態，以及政客爭取個人聲量的俘虜。CNN分析指出，目前浮現的潛在協議細節顯示，即使是川普，也未必有能力把這份和平協議的條款包裝成一場勝利。