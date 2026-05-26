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共和黨德州聯邦參議員初選進入決選 網路賭盤看好川普背書候選人

記者顏伶如／即時報導
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派克斯頓（Ken Paxton）獲得川普總統背書之後聲勢大漲，網路賭盤看好勝出。...
派克斯頓（Ken Paxton）獲得川普總統背書之後聲勢大漲，網路賭盤看好勝出。（美聯社）

共和黨德州聯邦參議員初選26日進入決選，任期「四連霸」參院老將孔寧(John Cornyn)3月3日初選得票率未能過半，與挑戰者州檢察長派克斯頓(Ken Paxton)展開第二輪較勁。派克斯頓19日獲得川普總統背書之後聲勢大漲，網路賭盤看好勝出。孔寧25日接受福斯數位新聞(Fox News Digital)專訪時，強調支持川普與川普政策。

孔寧接受福斯訪問表示：「川普總統曾說我是朋友，也說我是好人，在他兩任期間我們都合作愉快。」

川普宣布背書之前，派克斯頓在預測市場交易平台Kalshi的勝率約63.7%，孔寧勝率37.2%。到了24日，派克斯頓決選勝率上升到將近90%。線上賭盤網站Polymarket截至24日統計，派克斯頓決選勝率約96%。

MS Now新聞網站分析，多名共和黨參議員對於川普挺派克斯頓而不挺孔寧感到挫折，因為派克斯頓政治包袱較多，除了支持川普推翻2020年大選結果，還曾遭證券欺詐重罪起訴及彈劾。

共和黨北卡羅來納州聯邦參議員提里斯(Thom Tillis)24日接受CNN訪問時比喻說：「如果說派克斯頓只是有道德瑕疵，就像是說殺人魔達默(Jeffrey Dahmer)只是患有飲食失調一樣。」

提里斯說，派克斯頓虛有其表，「讓他進入美國國會對我們毫無益處」。提里斯表示：「我希望德州人能了解孔寧有多剛毅。」

贏得共和黨決選的勝利者將在普選迎戰民主黨候選人塔拉里科(James Talarico)。

共和黨 川普 德州

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