企業家「枕頭大亨」進軍政壇 角逐共和黨州長未獲看好

挺川企業家、「我的枕頭」(My Pillow)寢具品牌創辦人林德(Mike Lindell)。（路透）

2020年選後支持選舉陰謀論的挺川企業家、「我的枕頭」(My Pillow)寢具品牌創辦人林德(Mike Lindell)進軍政壇，參加共和黨 明尼蘇達州州長初選，競選團隊引用內部民調指出可望勝出，但新聞周刊25日分析，根據公開民調、網路賭盤賠率以及專家預測，林德贏得共和黨初選機會不高，即使成功獲得提名，到了普選時能擊敗民主黨 對手的勝算微乎其微。

共和黨明州 州長初選訂於8月11日舉行，報導指出，現有數據顯示這場初選競爭激烈，充滿變數，共和黨內部各派勢力分裂。

林德競選團隊本月公布委託「大數據民調」(Big Data Poll)進行民調結果指出，林德可望以21.3%得票率在初選脫穎而出，州眾議會議長德穆斯(Lisa Demuth)得票率19.4%。另一項民調則以川普總統為林德背書為假設情境，估計林德得票率將有35.9%，德穆斯得票率13.9%。

截至目前為止，川普尚未表態共和黨州長初選的支持對象。

這場初選到目前為止唯一的獨立民調，是由「巔峰洞察」(Peak Insights)在今年1月31日至2月1日進行、透過民調追蹤機構FiftyPlusOne彙整的調查，統計顯示林德支持度18%，德穆斯17%，其他候選人支持度在10%左右或個位數。

從線上賭盤網站Polymarket賠率來看，下注玩家較看好德穆斯勝出，勝率約64%，林德勝率則約22%。

在預測市場交易平台Kalsh，德穆斯勝率約60%，林德約20%。

新聞周刊分析，即使林德贏得共和黨初選，從民調與近幾屆州長選舉來看，到了普選將面臨重大考驗。

從2006年以來，沒有任何共和黨候選人贏得明州全州公職選舉，1972年以來不能有共和黨總統候選人拿下明州。

愛默生學院(Emerson College)以民主黨聯邦參議員柯洛布查(Amy Klobuchar)披掛上陣與林德對決的假設情況下，對1000名潛在選民的民調結果顯示，柯洛布查以大約52.5%支持度，領先31.5%的林德。