五角大廈公布最新一批UFO解密檔案

這段影像很可能是2021年由一架在美國中央司令部責任區內運作的美國軍用平台上的紅外線感測器所拍攝。一名使用者於2024年6月將這段影片上傳至機密網路。（取自U.S. Department of War）

五角大廈 22日公布最新一批俗稱「UFO檔案」的解密資料，包括50支原本被列為機密的影片以及其他「不明異常現象」(unidentified anomalous phenomena)文件。其中一段海岸防衛隊(US Coast Guard)2024年4月操作紅外線感測器時拍下影片顯示，美國東南部上空有個物體在一架飛機附近飛行。

標註「敘利亞 UAP 瞬間加速」(Syrian UAP instant acceleration)的一段影片，2021年在美國軍事平台被紅外線感測器拍下，2024年上傳到政府機密網絡。

國防部 「全領域異常現象解析辦公室」(All-domain Anomaly Resolution Office)對於所有拍到現象展開多次調查，但未發現任何具體證據足以證明事件與外星有關。不過，軍方官員坦承，多起事件到現在仍無法解釋，處於「懸而未決」(unresolved)狀態。

最新公布的紀錄當中，有一段美軍中央司令部(U.S. Central Command)2020年在一個未透露地點拍到的影片，畫面顯示一個球狀物體飛在人口密集地區上空，逐漸升高之後消失於天空。

紀錄裡還有一名美國資深情報官員去年提供的書面敘述，內容寫道值勤當中看到直升機旁有兩個「巨大球體」突然亮起。文件寫道，橘色球體的中央則為白色或黃色，整顆球體射出光芒。

官員寫道，戰鬥機後來緊急升空，企圖辨識這些球體究竟為何物，可是沒能辨別清楚。

官員寫道：「我們之前看到的球體，後來變成在追逐戰鬥機，我們目睹這些狀況都變得目瞪口呆。」

國防部發言人說，五角大廈5月8日在WAR.GOV/UFO網站公布第一批UFO解密檔案後，迄今累計獲得來自全球各地十億多瀏覽次數。