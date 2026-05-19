共和黨肯塔基州聯邦眾議員馬西初選失利

共和黨肯塔基州 聯邦眾議員 馬西(Thomas Massie)19日在共和黨聯邦眾議員初選中落敗，成為因為立場與川普總統衝突而落馬的共和黨國會議員。

美聯社報導，川普力挺並背書的前海豹突擊隊員蓋仁(Ed Gallrein)勝選，彰顯川普對共和黨基層選民的強大影響力，以及黨內對馬西長期反對川普的不滿。

過去幾周以來，已有多名共和黨參選人敗給川普支持的挑戰者，包括路易斯安納州聯邦參議員卡西迪(Bill Cassidy)，以及數名因選區重畫議題與川普「唱反調」的印第安納州參議員。

馬西2012年進入國會以來，向來是共和黨內最敢公開挑戰川普的人之一，他曾要求公開「艾普斯坦檔案」(Jeffrey Epstein files)、批評美國對伊朗動武，去年反對川普倡議的稅收與開支「又大又美法」(One Big Beautiful Bill，簡稱大又美法)。

馬西承認敗選後，向熱情的支持者發表20多分鐘的演說，現場群眾不斷高喊「不要更多戰爭」、「美國優先」等口號。他說：「我們激發了一股力量，這個國家仍渴望有人能夠基於原則，而非黨派投票。」