我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

解壓？施暴？中國流行「娜塔莎」玩具疑擦邊色情

NBA／第4節落後22分大逆轉 尼克OT退騎士東冠旗開得勝

共和黨肯塔基州聯邦眾議員馬西初選失利

編譯陳韻涵／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

共和黨肯塔基州聯邦眾議員馬西(Thomas Massie)19日在共和黨聯邦眾議員初選中落敗，成為因為立場與川普總統衝突而落馬的共和黨國會議員。

美聯社報導，川普力挺並背書的前海豹突擊隊員蓋仁(Ed Gallrein)勝選，彰顯川普對共和黨基層選民的強大影響力，以及黨內對馬西長期反對川普的不滿。

過去幾周以來，已有多名共和黨參選人敗給川普支持的挑戰者，包括路易斯安納州聯邦參議員卡西迪(Bill Cassidy)，以及數名因選區重畫議題與川普「唱反調」的印第安納州參議員。

馬西2012年進入國會以來，向來是共和黨內最敢公開挑戰川普的人之一，他曾要求公開「艾普斯坦檔案」(Jeffrey Epstein files)、批評美國對伊朗動武，去年反對川普倡議的稅收與開支「又大又美法」(One Big Beautiful Bill，簡稱大又美法)。

馬西承認敗選後，向熱情的支持者發表20多分鐘的演說，現場群眾不斷高喊「不要更多戰爭」、「美國優先」等口號。他說：「我們激發了一股力量，這個國家仍渴望有人能夠基於原則，而非黨派投票。」

共和黨 肯塔基州 眾議員

上一則

CFTC告明州 試圖阻止明州禁預測市場的法律生效

延伸閱讀

共和黨最貴初選 親以色列團體砸900萬 想拉下肯州眾議員馬西

共和黨最貴初選 親以色列團體砸900萬 想拉下肯州眾議員馬西
川普「復仇之旅」能再下一城？CNN：今天6州初選看點

川普「復仇之旅」能再下一城？CNN：今天6州初選看點
反川遭批叛徒 路州參議員卡西迪初選落敗

反川遭批叛徒 路州參議員卡西迪初選落敗
川普復仇5年未晚…共和黨17議員當年挺彈劾川普 如今已13人失勢

川普復仇5年未晚…共和黨17議員當年挺彈劾川普 如今已13人失勢

熱門新聞

范斯15 日在國會大廈舉行的第45屆全國和平執法人員紀念日儀式上，向紀念碑獻花。(美聯社)

美國昨天為何全國降半旗？

2026-05-16 12:08
在美華人討論當地最無法接受的文化。支付小費示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ RDNE Stock project）

華人曝「無法接受的美國文化」 點名1習慣最令人疲憊

2026-05-16 19:55
中國人民解放軍儀隊士兵。（路透）

全球瘋傳35秒…空軍一號轟鳴擦身而過 他竟「一動不動」

2026-05-14 14:45
川普總統與中國國家主席習近平這場備受矚目的峰會，卻因接連爆發的肢體衝突與現場混亂而蒙上陰影。（路透）

比「尖峰時刻」還亂…川普訪中連爆肢體衝突 像災難片

2026-05-14 16:26
圖為3月底旅客在紐約市拉瓜地亞國際機場C航廈安檢處排隊等候。歐新社

離機場25哩…緩解擁擠 TSA下月實驗在機場外安檢

2026-05-18 08:47
前總統歐巴馬與夫人米雪兒．歐巴馬。（美聯社）

歐巴馬坦承婚姻有壓力 米雪兒感挫折…原因竟與川普有關

2026-05-12 17:21

超人氣

更多 >
401K帳戶75萬「一夜清零」多案發生 持有者毫不知情

401K帳戶75萬「一夜清零」多案發生 持有者毫不知情
外界籲史瓦帝尼盡早與中國建交 中外交部這樣回應

外界籲史瓦帝尼盡早與中國建交 中外交部這樣回應
狄鶯、孫安佐「母子接吻3小時」陪睡到15歲 網驚呼：畸形母愛

狄鶯、孫安佐「母子接吻3小時」陪睡到15歲 網驚呼：畸形母愛
川普防「奈米下毒」？訪華期間被指沒吃一口中國食物

川普防「奈米下毒」？訪華期間被指沒吃一口中國食物
討厭你還有錢賺 「不要把我們變成加州」成獲利密碼

討厭你還有錢賺 「不要把我們變成加州」成獲利密碼