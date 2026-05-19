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遲了65年 網壇傳奇比莉珍金82歲終於拿到學士學位

遲了65年 網壇傳奇比莉珍金82歲終於拿到學士學位

編譯陳韻涵／即時報導
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網壇傳奇比莉珍金以82歲高齡完成大學學位，與6000名畢業生一同步上洛杉磯加州州...
網壇傳奇比莉珍金以82歲高齡完成大學學位，與6000名畢業生一同步上洛杉磯加州州立大學(California State University, Los Angeles)畢業典禮舞台。 (美聯社)

網壇傳奇比莉珍金(Billie Jean King)於18日以82歲高齡完成延遲65年的心願，她身穿黑色學士服、戴著亮粉色眼鏡與藍色運動鞋，與約6000名畢業生一同步上洛杉磯加州州立大學(California State University, Los Angeles)畢業典禮舞台，正式取得歷史學士學位。

美聯社報導，比莉珍金1961年進入洛杉磯加州州立大學就讀，同年奪下首座溫布頓女子雙打冠軍，之後為專注網球職業生涯而離開校園。

她生涯戰績輝煌，共贏得39座大滿貫冠軍，包括12座單打冠軍，並在1973年著名的「性別大戰」中，直落三完勝男子選手里格斯(Bobby Riggs)，往後成為推動女子運動平權的重要人物。

網壇傳奇比莉珍金以82歲高齡完成大學學位，與6000名畢業生一同步上洛杉磯加州州...
網壇傳奇比莉珍金以82歲高齡完成大學學位，與6000名畢業生一同步上洛杉磯加州州立大學(California State University, Los Angeles)畢業典禮舞台。 (美聯社)

比莉珍金締造傳奇般的網壇成就並獲頒「總統自由勳章」，但未完成大學學業始終是她心中的遺憾。

她曾多次向外界強調，「別說我畢業了，我還沒拿到學位。」

如今，她終於真的完成學業，坦言這項成就「在人生目標清單中名列前茅」。

比莉珍金在畢業典禮上，以西班牙語高喊「是的，我們可以！」，贏得全場喝采。

她致詞時勉勵畢業生：「無論幾歲、無論能力如何，只要想做，就去追求，永遠不嫌晚。」

網壇傳奇比莉珍金以82歲高齡完成大學學位，與6000名畢業生一同步上洛杉磯加州州...
網壇傳奇比莉珍金以82歲高齡完成大學學位，與6000名畢業生一同步上洛杉磯加州州立大學(California State University, Los Angeles)畢業典禮舞台。 (美聯社)

比莉珍金希望自己的經歷，能夠鼓勵更多人重返校園。

比莉珍金主修歷史，近年透過遠距課程完成剩餘學分，修習美國多元性別認同族群(LGBTQ)政治史、拉丁美洲女性與性別歷史等課程；她表示，父母生前始終重視教育，最大的遺憾是他們無法親眼見證自己畢業。

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