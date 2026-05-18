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伊波拉疫情升級「國際緊急事件」6美國人疑接觸

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伊波拉疫情升級「國際緊急事件」6美國人疑接觸

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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至少有六名美國人可能曾接觸伊波拉病毒，但目前尚不清楚其中是否有人已被感染。（路透...
至少有六名美國人可能曾接觸伊波拉病毒，但目前尚不清楚其中是否有人已被感染。（路透）

據CBS News援引國際援助組織消息人士指出，在剛果民主共和國（簡稱民主剛果），至少有六名美國人可能曾接觸伊波拉病毒，但目前尚不清楚其中是否有人已被感染。

消息人士表示，其中三人屬於高風險接觸或暴露個案，其中一人已出現相關症狀。目前仍無法確認這些美國人是否仍在剛果境內。最早報導此一接觸事件的是健康新聞機構 STAT。

本周，世界衛生組織WHO）宣布，剛果與烏干達的伊波拉疫情已構成「國際關注的公共衛生緊急事件」（PHEIC）。WHO表示，截至周六，已通報至少80例疑似死亡病例。

截至周日，聯邦疾病防治中心（CDC）表示，剛果境內已有超過300例疑似病例，今年亦已確認至少8例實驗室確診病例。

CDC指出，正協助跨機構合作夥伴，協調安全撤離一小部分直接受疫情影響的美國公民。CDC在周日聲明中表示，「目前對美國民眾的風險仍然很低。」並補充稱，該機構正持續監測疫情發展，並具備完善機制，以迅速偵測及應對潛在公共衛生威脅。

美國國務院發言人周一表示，美國政府正與剛果民主共和國及烏干達政府合作，以遏制病毒擴散，同時「迅速動員支援」具備伊波拉防疫經驗的國際合作夥伴組織，包括聯合國兒童基金會（UNICEF）、國際移民組織（IOM）及國際醫療隊（International Medical Corps）。國務院未直接回應先前削減美國國際開發署（USAID）預算是否影響防疫準備。

CDC已針對前往剛果與烏干達的美國旅客發布旅遊警示，建議採取「加強防護措施」，並避免接觸出現症狀的人士。伊波拉的常見症狀包括發燒、肌肉疼痛與皮疹，其他症狀還包括頭痛、嘔吐、嚴重虛弱、腹痛、流鼻血及吐血。

伊波拉病毒主要透過直接接觸感染者體液傳播，不會透過日常接觸或空氣傳播。

此次發生於剛果東部伊圖里省的疫情，是該國自1976年以來第17次伊波拉疫情爆發。其中最嚴重的一次疫情（2014至2016年）造成超過11,000人死亡。

WHO 疫情 世界衛生組織

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