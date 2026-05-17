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華府宗教集會獲川普政府支持 成員不夠多元引批評

中央社華盛頓17日綜合外電報導
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川普政府支持的美國宗教傳承慶祝活動在華府登場，赫塞斯等共和黨高層也在國家廣場發表...
川普政府支持的美國宗教傳承慶祝活動在華府登場，赫塞斯等共和黨高層也在國家廣場發表談話。(路透)

美國總統川普政府支持的美國宗教傳承慶祝活動今天在華府登場，活動凸顯保守派基督宗教領袖與川普之間的關係，但批評者認為，這次集會無法反映美國多元的宗教風貌。

路透報導，這場將持續9小時的活動名為「重新奉獻250：全國禱告、讚美與感恩禧年」（Rededicate 250: National Jubilee of Prayer, Praise & Thanksgiving），講者大多來自福音派基督教和保守派天主教。

川普（Donald Trump）以影片致詞方式露面，國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）等共和黨高層也在華府國家廣場（National Mall）發表談話。

根據主辦單位，活動旨在「用聖經經文、見證、禱告、將我國重新奉獻給神，來為國家的250歲生日做準備」。

活動主辦單位為「自由250」（Freedom 250），這是一個由白宮創立的公私合夥組織，用於與聯邦機構協調美國建國250週年慶祝活動。

政教分離倡議人士表示，這場活動模糊了政府與宗教的界線。

倡導政教分離的「無信仰基金會」（Freedom From Religion Foundation）共同主席蓋勒（Annie Laurie Gaylor）在聲明中表示：「這場由政府贊助的禱告盛會，代表的正是我們世俗憲法禁止我國政府做的事。」

蓋勒說：「這不只是政教合一，更是我們的聯邦政府與基督教民族主義的融合。」

一些人批評，其他宗教團體未被納入活動，例如信義會、衛理公會、聖公會等主流新教教會。這次活動同樣沒有耶穌基督後期聖徒教會（俗稱摩門教）、東正教、伊斯蘭教、印度教及佛教的代表。

根據丕優研究中心（Pew Research Center）數據，超過1/4美國成年人自認無宗教信仰，約23%自認是福音派新教徒，19%為天主教徒，約11%則屬於主流新教教派。

華府 川普 共和黨

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