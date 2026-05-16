我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川習會後國宴 據傳淮揚菜不合川普口味

美國昨天為何全國降半旗？

傳美國將起訴古巴前總統卡斯楚 加強施壓共產政權

中央社華盛頓/哈瓦那15日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
古巴前總統勞爾．卡斯楚。(美聯社)
古巴前總統勞爾．卡斯楚。(美聯社)

知情人士透露，美國司法部計畫20日就20年前人道救援飛機遭擊落事件對古巴前總統勞爾．卡斯楚（Raul Castro）提起刑事告訴。這被視為是對古巴共產政權進一步施壓。

綜合路透和美國有線電視新聞網（CNN）報導，現年94歲的勞爾．卡斯楚是已故古巴前領導人斐代爾．卡斯楚（Fidel Castro）的胞弟。斐代爾．卡斯楚是古巴革命領袖，曾領導古巴共產政權長達數十年，長期與美國作對。

美國若將同為古巴革命偶像人物的勞爾．卡斯楚起訴，會是川普（Donald Trump）政府對古巴施壓的重大升級。川普政府形容古巴共產政權腐敗且無能，要求有所改變。

美國聯邦檢察官已檢視幾項可能對勞爾．卡斯楚起訴的內容，包括有關1996年古巴軍方擊落2架屬於在美流亡古巴人組織「救援同胞」（Brothers to the Rescue）的飛機，造成4名男性死亡，其中3人為美國公民。

檢方起訴內容若獲得大陪審團批准，最快可能下周就會宣布。

古巴至今未就美國的起訴威脅做出直接回應，但古巴外交部長羅德里格斯（Bruno Rodriguez）今天表達頑抗態度。他在金磚國家外長會議場合中說：「儘管（遭到美國）禁運、制裁及揚言動武，古巴持續在主權之路上進行其社會主義發展。」

在燃料嚴重短缺下，古巴正與數十年來最嚴重危機搏鬥。川普政府1月起對古巴進行圍堵，包括實際上造成燃料禁運、威脅採取軍事行動及加強制裁，迫使加拿大礦業公司謝里特國際（Sherritt International）等外國企業撤離。

路透在古巴首都哈瓦那訪問幾位民眾，他們表示，美國若起訴勞爾．卡斯楚，只會使兩國的談判倒退，進一步加深雙方外交危機。

川普 古巴

上一則

美國昨天為何全國降半旗？

延伸閱讀

美國擴大制裁古巴 中國表態反對

美國擴大制裁古巴 中國表態反對
古巴外長：堅決反對美國加大制裁

古巴外長：堅決反對美國加大制裁
美CIA局長哈瓦那會官員 古巴：擬加強安全合作

美CIA局長哈瓦那會官員 古巴：擬加強安全合作
川普讚美軍扣伊朗貨輪「像海盜」 航艦從中東返美可順便接管古巴

川普讚美軍扣伊朗貨輪「像海盜」 航艦從中東返美可順便接管古巴

熱門新聞

中國人民解放軍儀隊士兵。（路透）

全球瘋傳35秒…空軍一號轟鳴擦身而過 他竟「一動不動」

2026-05-14 14:45
川普總統與中國國家主席習近平這場備受矚目的峰會，卻因接連爆發的肢體衝突與現場混亂而蒙上陰影。（路透）

比「尖峰時刻」還亂…川普訪中連爆肢體衝突 像災難片

2026-05-14 16:26
密爾瓦基公鹿隊億萬富翁老闆艾登斯。(美聯社)

華爾街大亨遭中國女勒索12億 換臉性愛影片藏衛生棉盒

2026-05-10 12:37
前總統歐巴馬與夫人米雪兒．歐巴馬。（美聯社）

歐巴馬坦承婚姻有壓力 米雪兒感挫折…原因竟與川普有關

2026-05-12 17:21
美國國務卿魯比歐。（路透）

川習會╱魯比歐狂指人民大會堂天花板 還跟赫塞斯熱議

2026-05-14 16:05
邊疆航空8日深夜在丹佛國際機場發生一起意外。(美聯社)

行人闖丹佛機場被飛機撞死 華女乘客：飛機原本不該在那時起飛

2026-05-10 01:29

超人氣

更多 >
川習國宴場邊一張不顯眼的「對談照片」水很深

川習國宴場邊一張不顯眼的「對談照片」水很深
好市多高端、好用小家電降價百元 華人「終於等到它」

好市多高端、好用小家電降價百元 華人「終於等到它」
庫克訪京 全網吐槽問：你iPhone燙嗎？

庫克訪京 全網吐槽問：你iPhone燙嗎？
網瘋傳川普國宴偷翻習近平「小本本」？事實查核揭真相

網瘋傳川普國宴偷翻習近平「小本本」？事實查核揭真相
中國商務部公布了 中美經貿磋商有這5大初步成果…

中國商務部公布了 中美經貿磋商有這5大初步成果…