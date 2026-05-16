美國昨天為何全國降半旗？

范斯15 日在國會大廈舉行的第45屆全國和平執法人員紀念日儀式上，向紀念碑獻花。(美聯社)

昨日全美各地紛紛降半旗，因為5月15日是「和平執法人員紀念日」，用來紀念那些在執勤中殉職的警察。

根據白宮 ，降半旗是為了緬懷殉職的警官，以及他們身後留下的家人。這項措施是「全國警察周」活動的一部分，同時也用來紀念那些在執勤中受傷的警官。

這項紀念活動源自1962年，由時任總統甘迺迪推動，並經國會聯合決議通過。自此之後，每年5月15日被定為「全國和平執法人員紀念日」，而該日期所在的當周則為「全國警察周」，並呼籲全國降半旗致哀。

川普 總統本周稍早發布的公告中，呼籲5月10日至16日這一周，民眾可透過各種紀念儀式與活動，向殉職警官致敬，並要求各州州長及其他官員同步降半旗，降半旗的規定依據「美國國旗法」。

川普在公告中也批評「對犯罪寬鬆的政策、猖獗的非法移民，以及魯莽的零保釋金制度」導致犯罪率上升，讓警官和城市無端陷入危險。

川普寫道：「站在第一線的警官從未在保護無辜、對抗罪犯的職責上退縮，然而他們卻常常受到阻礙，甚至因為履行自己宣誓要守護的使命而遭到懲罰。」

本周全國各地舉辦了多場紀念活動，包括周二的燭光守夜，副總統范斯則出席了周五的追悼會並發表致詞。

根據總部設在華府 的非營利組織「全國執法人員紀念基金會」統計，2026年共有363名警官的名字被加入紀念牆。其中109人是在2025年殉職，另外254人則是在之前數年殉職。