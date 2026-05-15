美國取消向波蘭部署4000名部隊計畫 遭國會議員抨擊

美國陸軍代理參謀長拉尼夫（Christopher LaNeve）15日出席聯邦眾議院軍事委員會聽證。美聯社

美國官員表示，五角大廈 已取消將4000名駐紮在美國本土部隊部署至波蘭 的計畫。這項突如其來的決定遭到國會議員抨擊，並再次引發外界對總統川普 預期縮減駐歐兵力的疑問。

路透報導，美國陸軍代理參謀長拉尼夫（Christopher LaNeve）今天出席聯邦眾議院軍事委員會聽證時證實了這項決定，但未做出太多解釋。

拉尼夫僅表示：「讓這個旅不在當地部署是最合理的選擇。」

民主黨眾議員考特尼（Joe Courtney）告訴拉尼夫，這項決定向外界傳遞了有關川普對歐洲承諾「非常糟糕的訊息」。

他說：「坦白講，不只是我們的對手在關注，我們的盟友也在看。」

軍事委員會首席共和黨議員羅傑斯（Mike Rogers）和首席民主黨議員史密斯（Adam Smith）都批評此舉，並對國會未被通知或諮詢表達不滿。

羅傑斯說：「我們不知道到底發生了什麼事情，但我可以告訴你，我們對目前討論的事情並不滿意，尤其是在完全沒有依法與我們諮詢的情況下。」他提出警告，如果五角大廈試圖將駐歐兵力降至最低門檻以下，國會將施加「壓力」。

儘管國會議員對美國有關波蘭的決定表達不滿與困惑，五角大廈表示這項決策是經過「全面且多層次的程序」。

五角大廈發言人巴爾德斯（Joel Valdez）說：「這並不是一個突發的臨時決定，將其描述為如此是不正確的。」

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）今天則在記者會上指出：「我已獲得保證，這些決定屬於後勤性質，不會直接影響嚇阻能力與我們的安全。」

美國長期以來一直在檢討歐洲駐軍規模，並預期將進一步縮減，因為川普要求北約在歐洲防務上承擔更大責任。但五角大廈尚未說明未來在歐洲的兵力部署規劃。