歐記健保附加稅未隨通膨調整 衝擊愈來愈多中產階級

歐記健保（Obamacare）。（路透）

華爾街日報編輯委員會(Editorial Board)14日在社論指出，愈來愈多美國人受到「歐記健保 」(ObamaCare)附加稅(surtaxes)衝擊，淨投資所得徵收3.8%附加稅與勞動所得徵收0.9%紅藍卡 (Medicare)附加稅，開始徵稅門檻是個人報稅年收入20萬元及夫妻合併報稅年收入25萬元，這個收入標準在如今通膨高漲之下算是中產階級，根本算不上富有。

社論指出，前總統歐巴馬 2010年3月談到「歐記健保」開銷時表示，將確保「最富有的美國人」為俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)公平繳稅，用來支付「歐記健保」。

然而，資本利得、利息和股利等淨投資所得(net investment income)徵收3.8%附加稅，勞動所得(earned income)徵收0.9%紅藍卡附加稅，起跳門檻一直是個人年收入20萬元、夫妻合併收入25萬元。

社論指出，即使在2010年，這個收入水平也很難稱得上「富有」(wealthy)，現在受到通膨影響之下，愈來愈多中產階級變成要負擔這些附加稅。

在能夠取得最近數據的2022年統計中，淨投資所得附加稅適用於710萬名納稅人，帶來410億元稅收。相較之下，2013年時適用於310萬名納稅人，獲得165億稅收。

勞動所得紅藍卡附加稅在2022年適用於700萬名納稅人，帶來150億稅收，但在2013年僅適用於280萬名納稅人，稅收62億。

華爾街日報編輯委員會指出，既然共和黨幾乎已經放棄改革「歐記健保」，何不利用第二預算協調法案程序來廢除或至少減輕中產階級面臨的隱形加稅？

編輯委員會指出，需要注意的是，如果美國人賣房所得超過主要居所(primary residence)個人25萬元、夫妻合併報稅50萬元資本利得免稅額，就會受到淨投資所得3.8%附加稅的衝擊。許多民眾為了湊齊頭期款(down payment，又稱首付款)而賣掉投資資產，同樣也受到淨投資所得附加稅打擊，使得買房子更加難以負擔。

社論指出，共和黨至少可以利用現正討論中的預算協調法案(budget reconciliation bill)，對收入門檻做出通膨調整，如果能調回2013年時的水準就更理想，

結論寫道：「這將是能夠促進經濟成長的政策，川普總統能用來宣傳中產階級減稅。總統先生，您意下如何？」