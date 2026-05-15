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福茂集團創始人趙錫成 獲紐約州大海事學院頒贈榮譽博士

本報紐約訊
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福茂集團創辦人兼董事長趙錫成博士，8日獲頒榮譽理學博士學位。左起紐約州立大學海事...
福茂集團創辦人兼董事長趙錫成博士，8日獲頒榮譽理學博士學位。左起紐約州立大學海事學院校長少將奧康、趙錫成博士、女兒趙小美、部長趙小蘭。(SUNY Maritime College)

紐約州立大學海事學院8日宣布，授予福茂集團創辦人兼董事長趙錫成博士榮譽理學博士學位，表彰趙錫成博士畢生對海事行業卓越發展的非凡成就、富有遠見的領導力以及對推動教育公益與可持續發展所做出的巨大貢獻。

受贈當天，趙錫成博士應邀向即將首次登上「帝國州」(M/V EMPIRE STATE)號航海訓練船，開啟首次遠洋實習的一年級學員發表主旨演講。他勉勵即將上船實習的學員，「你們正進入一個海事產業比以往任何時候都更加重要的時代。全球貿易塑造著我們的經濟，供應鏈也日益複雜。我們的國家依賴可靠的港口、強大的交通網絡，以及訓練有素的專業人才，來維持經濟活力。」

他以己身經歷為例說，「許多年前，當我離開自己的農鄉、追尋航海事業時，我從未想像過今天的人生」，「當你遇到困難時，不要輕易放棄，把挑戰視作成長與樂趣的新機會。人生非常精彩，要敢於擁有遠大夢想。」

紐約州立大學海事學院(SUNY Maritime College)校長退役海軍少將奧康(John A. Okon )與兩位紐約州聯邦聯議員舒默(Chuck Schumer)、陸天娜(Kristen Gillibrand)先後讚揚趙錫成博士的終身成就與致力教育事業，透過慷慨慈善事業回饋社會，貫徹他個人終身信念價值觀：忠誠、勇氣與誠信。  

隨父親出席頒贈儀式的前運輸部趙小蘭在任內力促即將出海的訓練船「帝國州七號」(Empire State VII)建造成功。這是一艘專為該校專門打造的先進訓練船，學員在暑期海訓課程中登船實踐在國家災害時期執行人道主義救援任務，全船2023年9月交付，取代原先「帝國州六號」。

這艘訓練船屬於「國家安全多工船舶」(NSMV)五船系列的一部分，早先聯邦撥款由趙小蘭在2018年主導推動下得以順利落實。紐約州立大學海事學院位於紐約市布朗區，設有十多個本科專業，包括四個獲得ABET認證的工程項目、兩個碩士項目，以及美國海岸防衛隊執照課程。海事學院致力於培養學生在全球海事產業中的航行、動力與運營能力。  

實習學員9日在紐約市「帝國州七號 」訓練船甲板上為即將夏季航行做準備，先抵南州查...
實習學員9日在紐約市「帝國州七號 」訓練船甲板上為即將夏季航行做準備，先抵南州查爾斯頓港，再前往西班牙及北愛爾蘭，再返回紐約。(SUNY Maritime College)

紐約州

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