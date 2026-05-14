國安部成立新單位重審綠卡 準備遣返50人

圖為ICE人員在機場巡邏。 (歐新社)

川普政府擴大移民執法範圍，對象從非法移民 擴展至合法永久居民。

紐約時報取得的內部資料，國土安全部(DHS)已成立專門重新審查綠卡 持有者的新單位，截至5月7日，已有約2890件案件完成或正在審查，其中至少50名綠卡持有者被列為可能遣返 對象，另有500多人面臨調查。

紐時指出，這項行動由美國公民暨移民服務局(USCIS)新成立的「戰術行動處」(Tactical Operations Division)主導，轄下設有「合法永久居民身分審查小組」(LPR Operations)、「撤銷公民小組」(denaturalization)及「難民身分重審小組」(Refugee Revetting)等部門。

內部文件顯示，約40名移民官員負責重新審查綠卡持有者的背景與申請資料。

紐時取得的內部電郵內容顯示，合法永久居民身分審查小組主管安德拉德(Daniel Andrade)甚至將該單位形容為「合法永久居民遣返機構」(LPR removal apparatus)。

資料顯示，目前面臨審查的案件當中，約80%被認定「無需採取進一步行動」，只有約2%被認定可能遣返。

但知情人士透露，全美另有數萬名綠卡持有者被列入後續審查名單，篩選標準包括犯罪前科、過往申請文件，以及是否涉及詐欺等。

USCIS發言人卡勒(Zach Kahler)表示，USCIS「透過組織重整持續演進，改善保護美國公民並支持我們的優先要務，USCIS的首要任務是透過嚴格的審查與篩檢外國人來保障美國安全」，未來仍將持續推動改革，優化美國移民制度。

卡勒指出，重新審查對象的篩選標準，包括曾涉及性侵、家暴、酒駕，以及持有吸毒用具等犯罪行為被捕或定罪的對象，其中部分人承認曾參與協助替伊朗伊斯蘭革命衛隊(IRGC)違法取得受出口管制技術的組織，另有人被認定在申請綠卡時提供不實資訊。

然而，多名卸任的國安部官員質疑，USCIS此舉是否合理運用早已吃緊的行政資源。

曾任USCIS政策分析師，目前轉任中間偏左智庫「第三條路」(Third Way) 社會政策主任皮爾斯(Sarah Pierce)說：「人們一直質疑，考量USCIS龐大的案件積壓數量，這是否為合理使用USCIS資源的方式」

USCIS最新數據顯示，截至去年9月底，USCIS仍積壓超過1100萬件各類移民申請，數量幾乎是2019年底的兩倍之多。