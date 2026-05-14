比「尖峰時刻」還亂…川普訪中連爆肢體衝突 像災難片

川普總統與中國國家主席習近平這場備受矚目的峰會，卻因接連爆發的肢體衝突與現場混亂而蒙上陰影。（路透）

川普 總統與中國國家主席習近平 這場備受矚目的峰會，卻因接連爆發的肢體衝突與現場混亂而蒙上陰影。

據紐約郵報報導，周四一連串事件包括：一名白宮 工作人員遭中國記者推擠踩踏；一名特勤局探員被拒絕進入官方活動區域；美國隨行記者則被阻止加入總統車隊。

而這場混亂，全都被陪同「尖峰時刻」（Rush Hour）導演拉特納（Brett Ratner）隨行的攝影師拍攝下來。拉特納此行正為經典系列電影「尖峰時刻 4」進行前期勘景與測試拍攝。

隨著衝突不斷升高，美方代表團情緒也逐漸失控。現場甚至有人被聽見怒斥整個場面根本是一場「徹底失控的爛攤子」（s—tshow）。

據了解，中方為了嚴密掌控美方來賓行動，以及主導全球媒體對此次峰會的報導，對美國媒體採取極為嚴格的限制措施，包括限制上廁所、沒收水瓶，甚至未提供額外飲水。

盡管北京當天氣溫超過華氏80度（約攝氏27度），美方媒體仍被迫長時間處於缺水狀態。

然而，與接下來爆發的三場重大衝突相比，這些都還只是序幕。

第一起事件發生在川普與習近平上午舉行雙邊會談期間。當時，一群動作激烈的中國媒體記者突然衝入現場，推撞並踩踏一名白宮先遣團成員。

該名助理雖未嚴重受傷，但身上出現瘀青，情緒也明顯受到驚嚇，其同事當場對中國媒體的行為大聲抗議。

第二起衝突則發生在下午參訪天壇期間。

中國官員拒絕讓一名隨行媒體團的特勤局探員進入管制區，理由是對方攜帶槍械；但對美方而言，這原本就是特勤局執勤時的標準配備。

雙方隨後陷入近似「墨西哥對峙」（Mexican standoff）的僵局：美方媒體與代表團拒絕在探員遭排除的情況下繼續行程，而中方則堅持要求對方解除武裝。

經過長達30分鐘的爭執與延誤後，美方最終改由另一名已獲准進入的特勤局探員護送媒體入場，而原先那名探員則被迫留在外面。

由於雙邊會談本身已超時，川普與習近平抵達天壇時行程也因此延誤。

兩人在完成拍照後繼續參觀行程，而美國媒體則被帶往一間等候室，並遭限制在內。

但當川普準備離開時，衝突再度爆發。

中方官員拒絕讓隨行記者重新加入總統車隊，引發新一輪激烈爭吵。期間，一名白宮官員在眾人不斷高喊「我們得走了」（“we have to go”）的混亂中，直接對中方表示：若今天情況對調，川普政府絕不會如此對待中國代表團。

最終，在川普已坐上車隊並等待媒體的情況下，一名白宮工作人員高喊，「我們要走了。」

這句話彷彿成了行動訊號。

下一秒，美方人員開始強行穿過中國官員的人牆，衝出大門。當一行人穿越天壇廣場、奔向總統車隊時，另一批中國官員甚至張開雙臂試圖阻擋，但仍無法攔下美方人員。

最終，美國媒體成功趕上總統車隊。

而讓整個場面顯得更加荒誕的，是拉特納攝影團隊的存在，這類好萊塢拍攝人員出現在正式外交媒體團中，本就極為罕見。

拉特納此次與川普一同搭乘空軍一號前往中國。他向紐約郵報表示，攝影師此行主要是為「尖峰時刻 4」進行場景勘查與光線測試，而非替他先前的紀錄片「梅蘭妮亞」（Melania）拍攝續作。

對中國而言，維安與形象控管始終是此次峰會的核心考量。

在北京街頭，幾乎每隔幾公尺便能看見監視攝影機，甚至連路燈與紅綠燈上也裝設鏡頭，形成近乎無死角的城市監控系統。

此外，為防止駭客竊取敏感資訊，川普、政府官員以及隨行記者，也都被要求在這場為期兩天的峰會期間使用一次性手機（burner phones）與臨時電子郵件帳號。