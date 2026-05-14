我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球瘋傳35秒…空軍一號轟鳴擦身而過 他竟「一動不動」

OpenAI訴訟案主審法官沒准請假 馬斯克卻隨川普訪北京

比「尖峰時刻」還亂…川普訪中連爆肢體衝突 像災難片

世界新聞網馬雯婷／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統與中國國家主席習近平這場備受矚目的峰會，卻因接連爆發的肢體衝突與現場混亂...
川普總統與中國國家主席習近平這場備受矚目的峰會，卻因接連爆發的肢體衝突與現場混亂而蒙上陰影。（路透）

川普總統與中國國家主席習近平這場備受矚目的峰會，卻因接連爆發的肢體衝突與現場混亂而蒙上陰影。

據紐約郵報報導，周四一連串事件包括：一名白宮工作人員遭中國記者推擠踩踏；一名特勤局探員被拒絕進入官方活動區域；美國隨行記者則被阻止加入總統車隊。

而這場混亂，全都被陪同「尖峰時刻」（Rush Hour）導演拉特納（Brett Ratner）隨行的攝影師拍攝下來。拉特納此行正為經典系列電影「尖峰時刻 4」進行前期勘景與測試拍攝。

隨著衝突不斷升高，美方代表團情緒也逐漸失控。現場甚至有人被聽見怒斥整個場面根本是一場「徹底失控的爛攤子」（s—tshow）。

據了解，中方為了嚴密掌控美方來賓行動，以及主導全球媒體對此次峰會的報導，對美國媒體採取極為嚴格的限制措施，包括限制上廁所、沒收水瓶，甚至未提供額外飲水。

盡管北京當天氣溫超過華氏80度（約攝氏27度），美方媒體仍被迫長時間處於缺水狀態。

然而，與接下來爆發的三場重大衝突相比，這些都還只是序幕。

第一起事件發生在川普與習近平上午舉行雙邊會談期間。當時，一群動作激烈的中國媒體記者突然衝入現場，推撞並踩踏一名白宮先遣團成員。

該名助理雖未嚴重受傷，但身上出現瘀青，情緒也明顯受到驚嚇，其同事當場對中國媒體的行為大聲抗議。

第二起衝突則發生在下午參訪天壇期間。

中國官員拒絕讓一名隨行媒體團的特勤局探員進入管制區，理由是對方攜帶槍械；但對美方而言，這原本就是特勤局執勤時的標準配備。

雙方隨後陷入近似「墨西哥對峙」（Mexican standoff）的僵局：美方媒體與代表團拒絕在探員遭排除的情況下繼續行程，而中方則堅持要求對方解除武裝。

經過長達30分鐘的爭執與延誤後，美方最終改由另一名已獲准進入的特勤局探員護送媒體入場，而原先那名探員則被迫留在外面。

由於雙邊會談本身已超時，川普與習近平抵達天壇時行程也因此延誤。

兩人在完成拍照後繼續參觀行程，而美國媒體則被帶往一間等候室，並遭限制在內。

但當川普準備離開時，衝突再度爆發。

中方官員拒絕讓隨行記者重新加入總統車隊，引發新一輪激烈爭吵。期間，一名白宮官員在眾人不斷高喊「我們得走了」（“we have to go”）的混亂中，直接對中方表示：若今天情況對調，川普政府絕不會如此對待中國代表團。

最終，在川普已坐上車隊並等待媒體的情況下，一名白宮工作人員高喊，「我們要走了。」

這句話彷彿成了行動訊號。

下一秒，美方人員開始強行穿過中國官員的人牆，衝出大門。當一行人穿越天壇廣場、奔向總統車隊時，另一批中國官員甚至張開雙臂試圖阻擋，但仍無法攔下美方人員。

最終，美國媒體成功趕上總統車隊。

而讓整個場面顯得更加荒誕的，是拉特納攝影團隊的存在，這類好萊塢拍攝人員出現在正式外交媒體團中，本就極為罕見。

拉特納此次與川普一同搭乘空軍一號前往中國。他向紐約郵報表示，攝影師此行主要是為「尖峰時刻 4」進行場景勘查與光線測試，而非替他先前的紀錄片「梅蘭妮亞」（Melania）拍攝續作。

對中國而言，維安與形象控管始終是此次峰會的核心考量。

在北京街頭，幾乎每隔幾公尺便能看見監視攝影機，甚至連路燈與紅綠燈上也裝設鏡頭，形成近乎無死角的城市監控系統。

此外，為防止駭客竊取敏感資訊，川普、政府官員以及隨行記者，也都被要求在這場為期兩天的峰會期間使用一次性手機（burner phones）與臨時電子郵件帳號。

白宮 習近平 川普 川習會

上一則

川習會╱魯比歐狂指人民大會堂天花板 還跟赫塞斯熱議

延伸閱讀

川習會場邊花絮多 媒體天壇採訪困小房間：錯過歷史時刻

川習會場邊花絮多 媒體天壇採訪困小房間：錯過歷史時刻
習警告台灣處理不好中美會碰撞「史上最棒峰會」出現緊張

習警告台灣處理不好中美會碰撞「史上最棒峰會」出現緊張
「美政府最大對中鴿派就是總統」川普訪中在即 白宮內部爆路線之爭

「美政府最大對中鴿派就是總統」川普訪中在即 白宮內部爆路線之爭
川習聊的比預期久 下一站：習近平陪川普參觀天壇

川習聊的比預期久 下一站：習近平陪川普參觀天壇

熱門新聞

密爾瓦基公鹿隊億萬富翁老闆艾登斯。(美聯社)

華爾街大亨遭中國女勒索12億 換臉性愛影片藏衛生棉盒

2026-05-10 12:37
前總統歐巴馬與夫人米雪兒．歐巴馬。（美聯社）

歐巴馬坦承婚姻有壓力 米雪兒感挫折…原因竟與川普有關

2026-05-12 17:21
現場實景照片，疊加了聯邦調查局實驗室製作的圖像，呈現2023年9月目擊者證詞所描述的現象：一個看似橢圓形的青銅色金屬物體從天空中的明亮光束中顯現，長度約130至195英尺，隨即瞬間消失。（取自U.S. Department of War）

幽浮異象檔案 國防部首批解密

2026-05-08 09:05
邊疆航空8日深夜在丹佛國際機場發生一起意外。(美聯社)

行人闖丹佛機場被飛機撞死 華女乘客：飛機原本不該在那時起飛

2026-05-10 01:29
白宮說，川習會預定北京時間周四上午10:15登場。圖為去年川習兩人在南韓會面。美聯社

近朱者赤…改變不了中國的美國 改變了自己

2026-05-12 10:45
邊疆航空班機。示意圖，非文中當事飛機。(美聯社資料照)

邊疆航空在丹佛機場起飛時撞到人 1死12傷

2026-05-09 11:20

超人氣

更多 >
廚房海綿兩周就能孳生8百萬個細菌 4種方法可徹底清潔

廚房海綿兩周就能孳生8百萬個細菌 4種方法可徹底清潔
川習會晚宴菜單曝光 北京烤鴨、生煎包上桌

川習會晚宴菜單曝光 北京烤鴨、生煎包上桌
為機票與妻吵翻 私募大亨失控喊「捅我啊」隔天陳屍上鎖房

為機票與妻吵翻 私募大亨失控喊「捅我啊」隔天陳屍上鎖房
夫妻擁高資產退休金 64歲婦為一事不安「每周兼職三天」

夫妻擁高資產退休金 64歲婦為一事不安「每周兼職三天」
習近平向川普施壓「台灣問題」川習會氣氛頓時凝結

習近平向川普施壓「台灣問題」川習會氣氛頓時凝結