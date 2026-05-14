全球瘋傳35秒…空軍一號轟鳴擦身而過 他竟「一動不動」

中國人民解放軍儀隊士兵。（路透）

隨著美國總統川普 訪問中國，全球目光再次聚焦北京，以及中國在這場高規格國是訪問中所展現的形象。而一段發生在機場的畫面，也意外在網路上迅速爆紅，一名中國士兵站在跑道旁警戒，當「空軍一號」自他身旁滑行而過時，竟始終紋絲不動。

據Global Times報導，周三晚間每日郵報（Daily Mail）白宮 記者Jon Michael Raasch在X發布一段35秒影片。畫面中，一名中國人民解放軍 士兵筆直站立於機場跑道旁，飛機則在其身後緩緩轉向。盡管引擎轟鳴震耳欲聾，且飛機距離看似相當接近，這名士兵依然毫不受影響，直到飛機完全通過後，仍保持原姿勢不動。

Raasch在貼文中寫道，「這傢伙連眼睛都沒眨一下…而且飛機聲音超大。」截至發稿前，該影片已在社群平台X上累積超過280萬次觀看，以及約2.4萬個讚。

影片隨後迅速在多個社群媒體平台擴散，也被多家外媒轉載。每日郵報以「中國士兵在空軍一號滑行經過時毫不退縮」為題報導，而RT則以「中國軍官在空軍一號數公尺外經過時依然完全靜止，因此爆紅」為標題轉發了該影片。

大量網友也湧入留言區，稱讚這名士兵展現出的紀律與專業精神。在Raasch的貼文下，有網友寫道，「不只是這名士兵，整個國家在當前世界局勢中也同樣穩如泰山。」另一則留言則表示，「這是一名中國人民解放軍儀隊士兵。他始終昂首挺立、絕不鬆懈。這正是中國禮儀文化的體現。」

多家印度媒體也特別關注這名士兵的沉著表現。The Times of India 以「中國冷靜衛兵震撼世界：川普空軍一號滑行北京機場時，他依然紋風不動」為題刊登影片，並形容：「這才是真正的鋼鐵神經。當空軍一號降落北京時，引發全球瘋傳的既不是億萬富翁企業家，也不是總統本人，而是這名中國軍官。站在距離巨大噴射機僅數英尺的位置，他沒有眨眼、沒有退縮，甚至連一塊肌肉都沒動。這堪稱中國人民解放軍儀隊紀律的大師級示範，也讓這場高規格峰會以極度冷靜的氛圍揭開序幕。」

Times Now也報導了這名士兵在網路上的高人氣，並指出，「這一幕迅速在網路上引發讚嘆、玩笑與討論，許多網友對他展現出的驚人紀律感到震驚。」

另一家印度媒體WION則寫道，「一名中國軍官在川普訪中期間，於北京機場附近面對滑行而過的空軍一號仍站立不動，因此在網路上爆紅，許多社群媒體用戶紛紛稱讚他的紀律性。」

不過，也有部分媒體與網友認為，影片畫面可能誇大了現場的危險程度。WION引述部分留言指出，由於拍攝角度的關係，士兵與飛機之間的實際距離，或許比畫面呈現得更遠。有網友表示，「飛機其實離他還有合理距離。」也有人認為，「看起來比實際上更近而已。」

美國總統川普於周三晚間抵達北京，展開對中國的國是訪問。這是近九年來美國總統首次訪中，也是他自2017年11月以來第二度訪問中國。根據新華社報導，此次訪中行程自5月13日持續至15日。

This guy didn’t even flinch… and the plane is roaring loud pic.twitter.com/ceJWcPBdkg — Jon Michael Raasch (@JMRaasch) May 13, 2026

▲ 影片來源：X@JMRaasch（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

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