OpenAI訴訟案主審法官沒准請假 馬斯克卻隨川普訪北京

馬斯克與人工智慧公司OpenAI另一名共同創辦人奧特曼的民事訴訟仍在進行中。（路透）

國家廣播公司(NBC)13日報導，科技富豪馬斯克 (Elon Musk)與人工智慧(AI)公司OpenAI 另一名共同創辦人奧特曼(Sam Altman)的民事訴訟仍在進行中，主審法官要求馬斯克必須隨時做好準備出庭作證，但他卻隨川普 總統前往北京訪問。

馬斯克上個月底曾在位於加州奧克蘭的聯邦法院作證三天。

馬斯克4月30日作證完畢之後，聯邦法院羅傑斯(Yvonne Gonzalez Rogers)詢問兩造律師是否有必要將馬斯克列為「再次傳喚狀態」(recall status)，也就是必須隨時做好準備出庭作證。OpenAI委任律師答：「是。」

羅傑斯在庭上說：「好的，馬斯克先生，你還沒有解除證人義務，但今天可以離開了。」

兩名消息人士說，馬斯克出境隨同川普前往中國展開國是訪問之前，並沒有取得法官的請假批准，依然處於「再次傳喚狀態」。

不過，法官並未明確禁止馬斯克旅行，也沒有在庭上說明「再次傳喚狀態」定義為何。

專門研究證據規則的范德堡大學(Vanderbilt University)法律教授貝林(Jeffrey Bellin)表示，馬斯克的狀況相當罕見，一般證人如果被列為「再次傳喚狀態」，並不會出境。

貝林表示，列為「再次傳喚狀態」的證人到底要留在多接近法院的地點，法律上並沒有明確界定，通常是由審案法官以及證人律師與法官討論而定。

貝林說：「如果我是律師，在我的證人出境之前，我一定會確認取得法官同意。」

不過，貝林表示，馬斯克擁有龐大財富，可以讓事情變得更有彈性，就算遠在中國也能動用資源於接到通知隔天便返回法庭。