國安部長穆林：世界盃比賽期間 ICE不會大舉抓人

國際足球總會(FIFA)舉辦的2026年世界盃今夏即將在美國登場。（歐新社）

國際足球總會(FIFA)舉辦的2026年世界盃 (World Cup)今夏即將在美國登場，國土安全部部長穆林(Markwayne Mullin)本周接受哥倫比亞廣播公司(CBS)獨家專訪時說，移民 和海關執法局(ICE )幹員不會在比賽期間大舉抓人。

今年世界盃比賽將在美國11個城市舉行，估計有數百萬外國遊客前來觀看比賽，美國也將接待數十支來自世界各地的足球隊。國土安全部以及轄下機關將在比賽期間協助維安任務。

穆林接受專訪時被問到，是否能對美國民眾保證，ICE在世界盃賽事的任務是維安，而不是逮捕無證移民。他答道，ICE肩負執行美國海關法律的使命，大規模體育賽事會出現的狀況包括仿冒品、假門票以及小販兜售仿冒球服。

他表示，多年以來，大型體育賽事都有ICE幹員出現，而最近引發一波波爭議則是受到媒體與民主黨人的影響，「他們把ICE幹員塑造成惡棍」。

他說，某些情況下，執法人員會在大型體育賽事抓捕犯罪目標，包括遭到通緝的殺人犯、毒犯或其他重大犯罪嫌犯，還有被國際刑警組織(Interpol)發布國際追緝令的人物，「因此當這些目標出現在體育賽事現場時，我們不是去進行移民執法，但我們會注意某些不該待在這個國家的人，因為這些人出現在恐怖份子名單上」。

穆林說，ICE一直在執行移民執法，但不會是到世界盃比賽地點大規模抓人。