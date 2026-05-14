我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兩黨眾議員提案打擊中國持有美農地及軍事基地附近房地產

全世界都在學中國話？馬斯克訪中 親曝兒子正在學普通話

國安部長穆林：世界盃比賽期間 ICE不會大舉抓人

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國際足球總會(FIFA)舉辦的2026年世界盃今夏即將在美國登場。（歐新社）
國際足球總會(FIFA)舉辦的2026年世界盃今夏即將在美國登場。（歐新社）

國際足球總會(FIFA)舉辦的2026年世界盃(World Cup)今夏即將在美國登場，國土安全部部長穆林(Markwayne Mullin)本周接受哥倫比亞廣播公司(CBS)獨家專訪時說，移民和海關執法局(ICE)幹員不會在比賽期間大舉抓人。

今年世界盃比賽將在美國11個城市舉行，估計有數百萬外國遊客前來觀看比賽，美國也將接待數十支來自世界各地的足球隊。國土安全部以及轄下機關將在比賽期間協助維安任務。

穆林接受專訪時被問到，是否能對美國民眾保證，ICE在世界盃賽事的任務是維安，而不是逮捕無證移民。他答道，ICE肩負執行美國海關法律的使命，大規模體育賽事會出現的狀況包括仿冒品、假門票以及小販兜售仿冒球服。

他表示，多年以來，大型體育賽事都有ICE幹員出現，而最近引發一波波爭議則是受到媒體與民主黨人的影響，「他們把ICE幹員塑造成惡棍」。

他說，某些情況下，執法人員會在大型體育賽事抓捕犯罪目標，包括遭到通緝的殺人犯、毒犯或其他重大犯罪嫌犯，還有被國際刑警組織(Interpol)發布國際追緝令的人物，「因此當這些目標出現在體育賽事現場時，我們不是去進行移民執法，但我們會注意某些不該待在這個國家的人，因為這些人出現在恐怖份子名單上」。

穆林說，ICE一直在執行移民執法，但不會是到世界盃比賽地點大規模抓人。

ICE 世界盃 移民

上一則

兩黨眾議員提案打擊中國持有美農地及軍事基地附近房地產

下一則

OpenAI訴訟案主審法官沒准請假 馬斯克卻隨川普訪北京

延伸閱讀

擴大移民執法 ICE擬派330人前進40州

擴大移民執法 ICE擬派330人前進40州
前私人監獄及懲教設施主管范杜拉出任ICE代理局長

前私人監獄及懲教設施主管范杜拉出任ICE代理局長
ICE「有無犯罪都抓」 聖地牙哥366名中國人被捕遣返

ICE「有無犯罪都抓」 聖地牙哥366名中國人被捕遣返
亞馬爾會參賽嗎？除了票價爭議 你應該知道的世界盃4件事

亞馬爾會參賽嗎？除了票價爭議 你應該知道的世界盃4件事

熱門新聞

密爾瓦基公鹿隊億萬富翁老闆艾登斯。(美聯社)

華爾街大亨遭中國女勒索12億 換臉性愛影片藏衛生棉盒

2026-05-10 12:37
前總統歐巴馬與夫人米雪兒．歐巴馬。（美聯社）

歐巴馬坦承婚姻有壓力 米雪兒感挫折…原因竟與川普有關

2026-05-12 17:21
現場實景照片，疊加了聯邦調查局實驗室製作的圖像，呈現2023年9月目擊者證詞所描述的現象：一個看似橢圓形的青銅色金屬物體從天空中的明亮光束中顯現，長度約130至195英尺，隨即瞬間消失。（取自U.S. Department of War）

幽浮異象檔案 國防部首批解密

2026-05-08 09:05
邊疆航空8日深夜在丹佛國際機場發生一起意外。(美聯社)

行人闖丹佛機場被飛機撞死 華女乘客：飛機原本不該在那時起飛

2026-05-10 01:29
白宮說，川習會預定北京時間周四上午10:15登場。圖為去年川習兩人在南韓會面。美聯社

近朱者赤…改變不了中國的美國 改變了自己

2026-05-12 10:45
邊疆航空班機。示意圖，非文中當事飛機。(美聯社資料照)

邊疆航空在丹佛機場起飛時撞到人 1死12傷

2026-05-09 11:20

超人氣

更多 >
廚房海綿兩周就能孳生8百萬個細菌 4種方法可徹底清潔

廚房海綿兩周就能孳生8百萬個細菌 4種方法可徹底清潔
為機票與妻吵翻 私募大亨失控喊「捅我啊」隔天陳屍上鎖房

為機票與妻吵翻 私募大亨失控喊「捅我啊」隔天陳屍上鎖房
川習會晚宴菜單曝光 北京烤鴨、生煎包上桌

川習會晚宴菜單曝光 北京烤鴨、生煎包上桌
夫妻擁高資產退休金 64歲婦為一事不安「每周兼職三天」

夫妻擁高資產退休金 64歲婦為一事不安「每周兼職三天」
習近平向川普施壓「台灣問題」川習會氣氛頓時凝結

習近平向川普施壓「台灣問題」川習會氣氛頓時凝結