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雙標？曾開嗆拜登攜子訪中 川普次子陪赴北京掀利益衝突疑慮

全世界都在學中國話？馬斯克訪中 親曝兒子正在學普通話

編譯陳律安／綜合外電
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馬斯克帶兒子訪中，他的小兒子穿上中國風上衣，也正在學習普通話。（圖擷取自X，若有...
馬斯克帶兒子訪中，他的小兒子穿上中國風上衣，也正在學習普通話。（圖擷取自X，若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue）

美國億萬富豪馬斯克正隨同美國總統川普進行訪中行程，他也帶著6歲的小兒子同行。

根據X帳號「李老師不是你老師」披露，54歲的馬斯克此行帶上了6歲的小兒子，照片顯示小兒子穿著一件中國風上衣。隨後，馬斯克也在X上，用中文回覆「李老師不是你老師」的貼文，表示「我的兒子正在學習普通話」。

▲ 來源：X＠whyyoutouzhele（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

其實，許多名流政要之後，也都在學習中文。川普的外孫女阿拉貝拉從小學習普通話，中文程度十分流利。她曾在 2017年川習會期間，向習近平夫婦展示用中文歌唱〈茉莉花〉一曲、並背誦三字經與唐詩。

習近平 川習會 馬斯克

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