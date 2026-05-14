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共和黨國會議員希望川普專注於選民的經濟憂慮

記者顏伶如／即時報導
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美國總統川普。（路透）
美國總統川普。（路透）

華爾街日報14日報導，伊朗戰爭讓民眾對於日常生活開銷上漲的焦慮惡化，共和黨內部對於如何拿出對策意見分歧，共和黨國會議員希望川普總統專注於選民的經濟憂慮。數名共和黨參議員呼籲川普支持解決高房價問題的立法，因為這是選民在今年期中選舉之前的關切重點之一。

川普12日對媒體表示，與伊朗談判時並沒有考慮太多美國民眾的財務狀況。川普的表態讓共和黨想要聚焦經濟議題的策略面臨考驗。對於住房法案、包含白宮宴會廳裝修計畫的10億元撥款方案等，共和黨內部看法不一。幾名共和黨參議員11日帶著迫切訊息前往白宮，要求解決選民對高物價的擔憂。

路易斯安納州聯邦參議員甘迺迪(John Kennedy)、密蘇里州聯邦參議員施密特(Eric Schmitt)、俄亥俄州聯邦參議員莫雷諾(Bernie Moreno)要求川普支持減輕持有房屋成本的法案。甘迺迪對媒體說：「美國人民對我們大聲疾呼，要我們解決生活成本上漲問題。」

川普11日晚間在「真實社群」(Truth Social)發文表示支持法案，敦促國會通過立法。但隔天川普被媒體問到美國民眾的財務狀況是否是跟伊朗達成協議的考量因素時答道：「一點也沒有。」此話一出讓共和黨陷入困境。

報導指出，川普花很多時間關注白宮宴會廳裝修、興建250呎凱旋拱門、林肯紀念堂(Lincoln Memorial)倒影池(Reflecting Pool)翻新等項目，讓某些共和黨人感到沮喪。

參眾兩院共和黨國會議員對於住房法案、暫停徵收汽油稅、10億元撥款方案等看法持續分歧，也是共和黨的另一個挑戰。參院版本住房法案要求興建出租房屋的開發商要在完工七年內出售房屋的規定，遭遇共和黨眾議員反對。

不少共和黨國會議員在公開場合與私底下均對宴會廳裝修開銷提出疑慮，即將退休的內布拉斯加州聯邦眾議員貝肯(Don Bacon)指出，許多中間派共和黨同僚認為，若在期中選舉之前支持宴會廳裝修撥款，選情恐將變得不利。

共和黨通常被認為在經濟問題上擁有較多政治優勢，但福斯新聞網今年4月公布民調，首次顯示選民認為民主黨處理經濟議題的能力優於共和黨。

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