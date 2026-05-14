我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川習聊的比預期久 下一站：習近平陪川普參觀天壇

川習會結束 用時2小時15分鐘 川普將遊北京天壇

小飛機佛州墜海 11人漂流5小時快崩潰「全員奇蹟生還」

編譯彭馨儀、彭尚興／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一架小客機墜毀佛羅里達外海，11名乘客在救生艇上歷經5個小時海上驚魂後，全數被美...
一架小客機墜毀佛羅里達外海，11名乘客在救生艇上歷經5個小時海上驚魂後，全數被美國搜救直升機救起。(第920空中救援聯隊)

一架小客機墜毀佛羅里達外海，11名乘客在救生艇上歷經5個小時海上驚魂後，最後奇蹟獲救。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，根據海岸防衛隊(Coast Guard)聲明，該架飛機於12日在距離墨爾本(Melbourne)約80哩的海域墜毀，機上11人已全部獲救，確認安全。

聲明指出：「美國空軍第920空中救援聯隊的HH-60W『快樂綠巨人』直升機組員將11人從救生筏上吊起。他們隨後被空運至墨爾本奧蘭多國際機場，接受緊急醫療服務，目前情況穩定。」

「所有人都能生還，簡直是奇蹟，」空軍少校皮奧瓦蒂(Elizabeth Piowaty)13日接受當地NBC電視台採訪時表示。

12日下午12時05分左右，一架巴哈馬籍Beechcraft 300 King Air雙渦輪螺旋槳小客機因引擎故障墜毀。巴哈馬航管當局收到飛行員呼叫緊急情況，但隨即與飛機失去聯繫。

這架飛機從巴哈馬群島的馬什港(Marsh Harbor)起飛，目的地是西方100哩外的自由港大巴哈馬國際機場(Freeport, Grand Bahama International Airport)。

多個巴哈馬單位隨後展開搜救，美國海岸防衛隊也派出一架C-27運輸機加入行動。

920聯隊的一個後備役直升機組當時正在附近進行例行訓練，接獲墜機通報後，立刻轉為實戰。該聯隊還另派出一架HC-130J運輸機協助搜尋。

直升機駕駛麥特·強生(Matt Johnson)中校表示，搜救小組不僅要對抗惡劣的海象，還必須與燃料耗盡的臨界點賽跑，若不能及時完成任務，救援機就必須被迫返航或進行高難度的空中加油。

機上倖存者沒有任何無線電或電話可以向外求救，但飛機配備的「緊急定位傳送器」(ELT)信標引導救援人員找到他們。

皮奧瓦蒂駕駛的HC-130首先發現生還者，即刻投下救生筏、食物和飲水。「當生還者看到我們出現在上空將空投並展開救援時，這給他們額外的希望，相信對他們來說是巨大解脫。」

隨後，強生駕駛的HH-60W趕抵現場。當時海象惡劣，浪高3至5呎。

戰鬥搜救專家惠普爾上尉(Rory Whipple)從直升機上一躍跳入海中，協助救起生還者。「他們在海上漂流5個小時，光從眼神就能看出他們處於極度生理與心理崩潰邊緣，」

最後11人全部被救上直升機，平安送抵墨爾本奧蘭多國際機場。其中少數幾人在墜機時受到輕傷外，幸無大礙。

「身為一名後備空軍人員，我深信我們擁有世界上最好的工作，」惠普爾說，「在別人最艱難的時刻，正是我們展現最佳狀態的時候，目的是把每個人都安全送回家。」

一架小客機墜毀佛羅里達外海，11名乘客在救生艇上歷經5個小時海上驚魂後，全數被美...
一架小客機墜毀佛羅里達外海，11名乘客在救生艇上歷經5個小時海上驚魂後，全數被美國空軍後備役搜救直升機組員救起。(第920空中救援聯隊)

佛州

上一則

「六人行」馬修派瑞之死：戒毒輔導員助供K他命 判入獄2年

下一則

聚焦華裔移民 李安新片「金山」加州開鏡

延伸閱讀

邊疆航空在丹佛機場起飛時撞到人 1死12傷

邊疆航空在丹佛機場起飛時撞到人 1死12傷
德州小飛機墜毀5人全罹難 居民聞巨響：以為後牆著火

德州小飛機墜毀5人全罹難 居民聞巨響：以為後牆著火
邊疆航空撞死路人 乘客：濃煙密布 以為我快死了

邊疆航空撞死路人 乘客：濃煙密布 以為我快死了
聯合航空乘客攻擊空服員 企圖闖進駕駛艙 遭制伏後送警

聯合航空乘客攻擊空服員 企圖闖進駕駛艙 遭制伏後送警

熱門新聞

密爾瓦基公鹿隊億萬富翁老闆艾登斯。(美聯社)

華爾街大亨遭中國女勒索12億 換臉性愛影片藏衛生棉盒

2026-05-10 12:37
Chung's的特色之一是其超長營業時間，駐守的大人們圍著桌子打牌，來客人了就停手去幫忙。圖為陳國材家人。(圖片由受訪者提供)

幫打包、麻將聲、廁所裡的床…華人餐館小孩 從餐廳看見世界

2026-05-07 02:29
前總統歐巴馬與夫人米雪兒．歐巴馬。（美聯社）

歐巴馬坦承婚姻有壓力 米雪兒感挫折…原因竟與川普有關

2026-05-12 17:21
現場實景照片，疊加了聯邦調查局實驗室製作的圖像，呈現2023年9月目擊者證詞所描述的現象：一個看似橢圓形的青銅色金屬物體從天空中的明亮光束中顯現，長度約130至195英尺，隨即瞬間消失。（取自U.S. Department of War）

幽浮異象檔案 國防部首批解密

2026-05-08 09:05
邊疆航空8日深夜在丹佛國際機場發生一起意外。(美聯社)

行人闖丹佛機場被飛機撞死 華女乘客：飛機原本不該在那時起飛

2026-05-10 01:29
白宮說，川習會預定北京時間周四上午10:15登場。圖為去年川習兩人在南韓會面。美聯社

近朱者赤…改變不了中國的美國 改變了自己

2026-05-12 10:45

超人氣

更多 >
廚房海綿兩周就能孳生8百萬個細菌 4種方法可徹底清潔

廚房海綿兩周就能孳生8百萬個細菌 4種方法可徹底清潔
川普抵達北京 中國國家副主席韓正接機 備受禮遇

川普抵達北京 中國國家副主席韓正接機 備受禮遇
兩樣情？對美含蓄、對加國不客氣 紐時揭習近平對川普真正看法

兩樣情？對美含蓄、對加國不客氣 紐時揭習近平對川普真正看法
防中國監控 川普訪問團官員改帶最簡單的臨時手機及筆電

防中國監控 川普訪問團官員改帶最簡單的臨時手機及筆電
有圖有真相…NVIDIA執行長黃仁勳搭空軍一號到北京了

有圖有真相…NVIDIA執行長黃仁勳搭空軍一號到北京了