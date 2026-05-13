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美參院否決戰爭權力決議案 挺川普對伊朗動武

中央社華盛頓13日綜合外電報導
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美國聯邦參議院今天以微弱差距否決一項限制總統川普伊朗戰爭權力的決議案，這是美伊戰爭60天國會授權期限屆滿後，國會首次就該衝突進行表決。

法新社報導，這項由俄勒岡州聯邦參議員墨克利（Jeff Merkley）提出的提案，是自衝突爆發10周以來，民主黨人第7次試圖約束川普戰爭權力，但皆以失敗告終。本次表決結果為50票對49票。

民主黨指出，根據「戰爭權力法」（War Powers Resolution），在川普3月初通知國會對伊朗採取軍事行動後，政府必須在5月1日前取得國會授權。

他們認為，川普政府顯然已經違法；白宮則主張，美國與伊朗停火已讓美伊戰爭的國會授權期限「停止計時」。

墨克利向記者表示：「我認為有許多同僚對自身立場感到不安，但也不願與川普對立。」

自越戰後實施戰爭權力法50多年來，這場法律與政治僵局已成為美國國會在戰爭權力主導地位上的重大考驗，儘管大多數共和黨議員仍持續支持川普，但有些議員認為，60天期限屆滿可能成為潛在轉折。這場衝突已邁入第75天，軍費開支不斷增加，外界對美軍戰備能力的疑慮也日益加深。

墨克利在表決前坦言，川普政府「停止計時」的說法，使整個法律問題變得更為複雜。

儘管提案遭到否決，但有愈來愈多共和黨議員倒戈，仍為民主黨人帶來鼓舞。

有3名共和黨參議員倒戈支持該決議，比4月表決時多了1人，使川普以50票對49票驚險守住勝利。

民主黨聯邦參議員肯恩（Tim Kaine）說：「下周還有一次投票機會，下下周也還會有。我們將持續向共和黨議員施壓，迫使他們面對這項問題。」

戰爭權力法向來執行不易，法院通常不願介入國會與白宮之間關於軍事行動的權力爭議。

即便相關決議最終在參院闖關成功，仍將在共和黨掌控的眾院面對嚴峻阻力，且可能遭川普否決。

伊朗 川普 俄勒岡州

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