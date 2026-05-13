漢他病毒檢測陽性而在奧馬哈隔離的是俄勒岡退休腫瘤醫師

爆發漢他病毒疫情的宏迪亞斯號（MV Hondius）郵輪。（路透）

爆發漢他病毒疫情 的宏迪亞斯號 (MV Hondius)郵輪美國籍遊客中，其中一人病毒檢測呈陽性反應，11日撤離回國後被送到內布拉斯加大學醫學中心(University of Nebraska Medical Center)區域新興特殊病原治療中心(Regional Emerging Special Pathogen Treatment Center)生物防護隔離病房(Biocontainment Unit)。來自俄勒岡州班德(Bend)的退休 腫瘤醫師康菲德(Stephen Kornfeld)12日接受CNN連線專訪時說，目前並未出現任何症狀。

康菲德受訪時說，檢測結果顯示病情可能還有變化，接下來可能出現症況，「這就是為什麼我住在生物防護隔離病房的原因」。他說，隔離病房設備良好，「如果我真的發病，病毒絕對不會離開這棟大樓」。

他表示，在郵輪上曾經協助照顧生病遊客。

荷蘭註冊的宏迪亞斯號4月1日日從阿根廷出發，載著大約150遊客前往加那利群島。

康菲德說，郵輪離開阿根廷之後，許多遊客紛紛出現類似流感的症狀。

他說：「我有三天出現盜汗、嚴重發冷、輕微呼吸道問題以及重度疲勞。」他表示，盜汗及呼吸道症狀很快消失，不過疲憊持續大約兩周半。

康菲德說，由於船醫後來嚴重生病，因此接手協助處理病患，經常長時間工作。

康菲德說，還在郵輪時便接受檢測，兩份樣本被送到荷蘭兩家實驗室，其中一份檢測結果陰性，另一份則顯示微弱陽性。