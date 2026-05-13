前私人監獄及懲教設施主管范杜拉出任ICE代理局長

移民和海關執法局（ICE）。示意圖（路透）

國土安全部 發言人畢斯(Lauren Bis)12日表示，移民 和海關執法局(ICE )代理局長里昂斯(Todd M. Lyons)本月離職後，遺缺將由現任ICE資深顧問的范杜拉(David Venturella)遞補。范杜拉是全美規模最大私人監獄及懲教設施管理公司Geo Group前任主管，2025年2月以來在ICE任職。擔任代理局長並不需要經過參議院通過。

里昂斯從2025年3月之後擔任ICE代理局長，上個月宣布將於5月離職。

范杜拉是在白宮「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)延攬之下加入ICE出任資深顧問，負責監督移民拘留計畫。在范杜拉監督之下，ICE將無證移民關押在臨時搭建的帳篷營地，重新啟用原本閒置的監獄，同時與私人經營的典獄設施、各地警長及共和黨州長合作，讓移民拘留人數創下歷史新高。

范杜拉曾經服務數十年的Geo Group，曾獲得價值數百萬計數的政府發包合約。Geo Group成為規模最大的ICE包商之後，負責移民居留中心運作以及為拘留移民提供交通運輸。唯一與ICE簽約，提供GPS衛星定位功能電子腳鐐服務的公司也隸屬於Geo Group集團。

國會去年通過法案為移民和海關執法局提供創紀錄的經費之後，ICE人員數量已經增加一倍以上，共有2萬2000名執法人員與幹員，全國各地收容中心紛紛擴大移民收容人數。

華盛頓郵報報導，川普政府表示，川普總統二度執政屆滿周年之際，從邊境與境內遣返人數共計超過60萬人，並未達到高層官員原本訂定遣返100萬無證移民的目標。

ICE以積極手段逮捕無證客，在民主黨執政城市與抗議人士發生衝突，今年初有兩名美國公民先後在明尼亞波利斯遭到移民幹員開槍擊斃。

前國土安全部長諾姆(Kristi Noem)今年3月遭川普總統開除，新任國土安全部部長穆林(Markwayne Mullin)表示，希望恢復民眾對ICE的信心，移民執法行動將以較為低調的方式進行。