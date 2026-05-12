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靠借貸度日 連雙薪家庭都陷債務「倉鼠輪」

編譯俞仲慈／即時報導
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邁阿密一家殼牌加油站12日的汽油價顯示每加侖已升破6元。(美聯社)
邁阿密一家殼牌加油站12日的汽油價顯示每加侖已升破6元。(美聯社)

伊朗戰事造成國際油價飆漲，刺激民生用品萬物齊漲，愈來愈多家庭入不敷出，只能靠借貸度日，陷入債務循環的「倉鼠輪」惡夢。

根據紐約時報報導，俄亥俄州哥倫布市(Columbus)護理師、36歲沃茨(Alex Watts)與妻子兩人年收入超過14萬元，育有三名年幼子女，擁有自己的房子、按時支付帳單，信用評分良好，即便有修車或醫療等意外支出，生活依然遊刃有餘。

然而近來生活成本不斷上漲，原本每月汽油花費不到100元，2月已逼近400元；食品雜貨成本比數年前每月多出1000多元，家庭財務出現赤字，信用卡帳單愈積愈多，不得不減少開車次數、節省油費，讓沃茨苦不堪言：「我每周加班8至12小時，只能勉強維持收支平衡，但有時還是入不敷出。」

像沃茨一樣依靠卡債度日的人數愈來愈多，根據紐約聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank of New York)發布的家庭債務季度報告，截至去年年底，全國卡債金額達到破紀錄的1兆3000億元，申請新信用卡的數量也在今年2月創下2022年底以來最高紀錄。

根據12日公布的新數據，美國家庭債務──包括房貸、信用卡、汽車貸款與學生貸款──在今年第一季度達到創紀錄的18.8兆元。整體債務增加的主要原因，是房貸與汽車貸款餘額上升。

美國三大信用評等機構之一Experian也發現，去年全美平均信用評分出現十多年來首次下滑；密西根大學最新研究報告顯示，5月消費者信心指數跌至歷史新低，甚至低於經濟衰退時期。

芝加哥郊區的中學語言治療師、53歲莫里斯(Vicki Morris)20多年來兼營一間私人診所，但隨著醫保費用調漲，川普政府大幅削減經費，全國有數百萬人失去醫保，隨著病患減少、看診收入銳減，莫里斯積欠數千元卡債，猶如身陷「倉鼠輪」的厄運：「每次當你覺得自己終於還清一筆債務，就會有新的債務接踵而至。」

貸款 紐約時報

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