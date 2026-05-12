從美妝帝國到極簡生活 他放棄億萬財富只為當神父

奧克蘭化妝品牌e.l.f. Cosmetics。示意圖（美聯社）

據雅虎新聞網報導，史考特·文森特·博爾巴（Scott Vincent Borba），為奧克蘭 化妝品牌e.l.f. Cosmetics的共同創辦人之一，如今選擇放下曾經龐大的美妝事業財富，轉而踏上神職之路，成為一名天主教神父。

據ABC7報導，現年52歲的博爾巴預計將於5月23日在加州 維塞利亞（Visalia），由Fresno Diocese正式按立為天主教神父。在歷經數十年投身美容事業、打造出估計身價高達30億美元的商業版圖後，他終於回應了多年來始終縈繞心中的聖召。

這樣的人生轉變，與他過去作為成功美妝品牌創辦人時的奢華生活形成鮮明對比。

博爾巴在接受 ABC7 訪問時回憶道，「我們曾與派瑞絲希爾頓（Paris Hilton）等名人一同出遊，也會參加卡戴珊家族（Kardashian family）的派對，過著典型的好萊塢 式生活。我曾經是那種奢華生活的代表人物，非常自負，也不謙卑。」

他表示，自己其實在10歲時就感受到成為神父的召喚，但直到40多歲仍一度抗拒這個呼召。當時他在洛杉磯過著極盡奢華的生活，卻逐漸失去內心的滿足感。他形容那段時期為「快樂突然消失」，也正是在這樣的狀態下，他重新回到信仰之中。

「我向主祈求，請祂幫助我成為祂創造我時所期望的樣子。」他說，「就在那一刻，我感受到一股強烈的愛與憐憫湧入生命，那是一種非常神祕的經歷。」

e.l.f. Cosmetics（全名 Eyes, Lips, Face）以平價且不進行動物實驗的彩妝產品迅速打入市場。據富比世（Forbes）報導，該公司自2004年成立後，僅十年內營收便突破1億美元。

2019年，博爾巴決定放下財富，成為執事，並進入位於門洛帕克的St. Patrick's Seminary & University進行神學訓練。

自此之後，他逐步走向神職之路，經過多年學習與服事，即將正式成為神父。

「我現在住在一個非常小的房間裡，生活非常簡樸，幾乎沒有多餘的東西。」博爾巴說，「我只有少量衣物和幾雙鞋，生活已經回到最基本的需求。」

「但我人生中從未像現在這樣快樂。」他補充道，「當我重新調整自己，在上帝的帶領下把焦點放回祂身上後，內心的喜樂又回來了。」

Scott Vincent Borba, co-founder of e.l.f. Cosmetics, used to move in glamorous circles during his years in the beauty industry. Now, he is preparing to become a Catholic priest after giving up his fortune and entering seminary.



"I have never been happier in my life," Borba… pic.twitter.com/M6DU4e4TxU — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) May 12, 2026

▲ 來源：X＠ABC7（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.