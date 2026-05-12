WSJ：川普不滿戰情洩密 司法部大力調查媒體

代理司法部長布蘭奇。(路透)

根據知情的政府官員透露，美國總統川普 上個月私下向代理司法部 長布蘭奇抱怨伊朗 戰爭爆發後出現的媒體洩密情事，促使司法部大力展開相關調查行動。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，一名官員指出，布蘭奇（Todd Blanche）承諾取得專門用於調取曾撰發敏感國安報導記者紀錄的傳票。另一官員表示，在某次會議中，川普將一疊他和其他高層官員認為危及國安的新聞剪報交給布蘭奇，上頭貼著寫有「叛國」的便條紙。司法部和戰爭部高層已就此會商。

官員指出，川普對於詳細報導他當時如何作出開戰決策，以及幕僚在他進行斟酌時有何建言的內容尤其不滿。

司法部發言人表示：「在任何情況下，司法部都會本於事實依法追查犯下危害美國罪行的人士。」白宮官員則將置評請求轉請司法部處理。

華爾街日報收到日期3月4日的大陪審團傳票，要求提供該報記者的紀錄。

傳票的要求與2月23日一則報導有關，內容稱參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）和戰爭部其他官員曾就對伊朗發動長期軍事行動的風險向總統示警。Axios和「華盛頓郵報」（The Washington Post）等媒體當天都刊登類似報導。川普於5天後的2月28日發動戰爭。

道瓊公司（Dow Jones）傳播長辛哈（Ashok Sinha）在聲明中指出：「政府對華爾街日報及其記者發出傳票，這是對憲法保障新聞採訪自由的攻擊。新聞報導至關重要，我們強烈反對這種壓制和恐嚇的企圖。」華爾街日報是道瓊公司旗下出版物。

華盛頓郵報和Axios發言人都拒絕評論。

官員指出，川普上個月對「紐約時報」（The New York Times）4月7日一篇報導格外不滿，內容說明以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）如何遊說川普轟炸伊朗，對包括在高度機密戰情室中的會議進行詳盡生動的描繪。報導提到，內唐亞胡主張戰爭將以伊朗政權更迭告終，但是美國情報官員對此抱持懷疑態度。

紐約時報發言人拒絕評論。

知情人士透露，近幾個月來，檢察官已向多個媒體組織以及電子郵件和電話服務供應商發出傳票，尋求洩密調查相關資訊。

記者爭取新聞自由委員會（Reporters Committee for Freedom of the Press）主席布朗（Bruce Brown）表示：「從以往經驗來看，司法部只有在針對非媒體來源窮盡所有調查手段後，才會在洩密案件中對新聞機構發出傳票。」

現正代表紐約時報就五角大廈新聞採訪權提告的知名律師布特羅斯（Theodore Boutrous）表示，大陪審團傳票「試圖直接侵入記者與消息來源關係和新聞採訪過程，然而此一過程是為了讓美國人民獲取有關政府的資訊」。