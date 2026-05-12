我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

現場直擊／川普到訪前 北京天壇公園忙著拆鷹架、送鮮花

美4月核心CPI高於預期 美股期指下挫

近朱者赤…改變不了中國的美國 改變了自己

編譯林奇賢／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
白宮說，川習會預定北京時間周四上午10:15登場。圖為去年川習兩人在南韓會面。美...
白宮說，川習會預定北京時間周四上午10:15登場。圖為去年川習兩人在南韓會面。美聯社

自美國總統川普八年前首次訪問北京以來，美中貨物貿易額已銳減逾三分之一。美國當年與中國簽署的部分協議未達到預期效果，且美國也已放棄說服北京重塑其國家主導的經濟模式，反而師法中國，加強政府對經濟的干預。

華盛頓郵報報導，無論本周中方的外交辭令有多麼樂觀，雙方似乎難以避免更多的摩擦。川普已計劃在今夏推出新關稅（包括對陸貨），以取代今年稍早被最高法院推翻的關稅。

在經歷了川普第一任不按牌理風格的摸索後，中方已學會運用經濟槓桿。據一名不願具名的美國企業高階主管透露，中方近期警告美國商界領袖，只要華府在貿易或投資上有所動作，中方「每一次」都會還以顏色。

川普在第一任期的目標是讓中國的經濟模式轉為提振國內消費來吸引進口、同時減少對出口商的補貼。然而時至今日，川普團隊似乎退而求其次，以豎起更高的關稅壁壘來阻絕中國商品。

DGA-Albright Stonebridge資深顧問布里蘭特說：「川普2.0最大的變化在於，中國基本上已停止試圖安撫（美國）政府。我們會努力取得扳回一城，但這實際上是貿易管控方面，而不是在於中國體制的系統性變革。」

同時，川普也強化對美國私人企業的干預。例如，聯邦政府罕見地入股英特爾及多家關鍵礦產公司，並在日本製鐵（Nippon Steel）收購美國鋼鐵一案中，取得「黃金股」，允許總統否決任何關廠或總部搬遷的決定。

美國政府與西屋電氣（Westinghouse）建立財務夥伴關係，目的是要全美各地加速部署核電。同時，當局還透過發放出口許可證，換取輝達與超微（AMD）對中銷售晶片的部分利潤。此外，川普還要求包括歐洲與日本在內的貿易夥伴對美投資數千億美元，作為達成貿易協議的條件。

報導指出，雖然這和中國常見的政府干預經濟模式仍有一段距離，但川普的所作所為，已與過去偏向自由市場的美國傳統，形成鮮明對比。

川普 華盛頓郵報 關稅

上一則

27名郵輪員工接觸兒童性虐製品而遭驅逐 包括迪士尼郵輪

下一則

房產稅、房屋保險大漲 佛州「避稅天堂」光環褪色

延伸閱讀

「美政府最大對中鴿派就是總統」川普訪中在即 白宮內部爆路線之爭

「美政府最大對中鴿派就是總統」川普訪中在即 白宮內部爆路線之爭
川習會在即 路透：台灣、貿易及伊朗為主要議題

川習會在即 路透：台灣、貿易及伊朗為主要議題
法專家看川習會：台灣議題牽動美國亞洲盟友信心

法專家看川習會：台灣議題牽動美國亞洲盟友信心
川習會將登場 中國加強伊朗戰爭外交

川習會將登場 中國加強伊朗戰爭外交

熱門新聞

網紅Hunter Peterson發起捐款認購精神航空的活動，沒想到在網路爆紅，短短數日累積超過1億元的認捐。(歐新社)

網紅發起認捐「美國人買下精神航空」 不到一周金額破1億

2026-05-04 23:03
流行天后泰勒絲在羅德島州的房產。(美聯社)

各州與地方政府為填補預算漏洞 將為擁有第2棟房屋者加稅

2026-05-05 08:44
密爾瓦基公鹿隊億萬富翁老闆艾登斯。(美聯社)

華爾街大亨遭中國女勒索12億 換臉性愛影片藏衛生棉盒

2026-05-10 12:37
美國總統川普的孫女凱伊（Kai Trump）。（美聯社）

川普孫女：全世界有一半的人「不喜歡我」只因這件事

2026-05-04 14:31
Chung's的特色之一是其超長營業時間，駐守的大人們圍著桌子打牌，來客人了就停手去幫忙。圖為陳國材家人。(圖片由受訪者提供)

幫打包、麻將聲、廁所裡的床…華人餐館小孩 從餐廳看見世界

2026-05-07 02:29
現場實景照片，疊加了聯邦調查局實驗室製作的圖像，呈現2023年9月目擊者證詞所描述的現象：一個看似橢圓形的青銅色金屬物體從天空中的明亮光束中顯現，長度約130至195英尺，隨即瞬間消失。（取自U.S. Department of War）

幽浮異象檔案 國防部首批解密

2026-05-08 09:05

超人氣

更多 >
華裔女市長承認充當中共代理人 曾對中官員說「謝謝領導」

華裔女市長承認充當中共代理人 曾對中官員說「謝謝領導」
買房車自駕遊 退休華人圓夢：人生真正上路

買房車自駕遊 退休華人圓夢：人生真正上路
ICE遣返366名中國籍人員 全在這地區「有無犯罪都抓」

ICE遣返366名中國籍人員 全在這地區「有無犯罪都抓」
退休後移居海外能繼續領社安金嗎？專家這麼說

退休後移居海外能繼續領社安金嗎？專家這麼說
梅蘭妮亞為母親節撰文遭群嘲：脫離現實 像開玩笑

梅蘭妮亞為母親節撰文遭群嘲：脫離現實 像開玩笑