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27名郵輪員工接觸兒童性虐製品而遭驅逐 包括迪士尼郵輪

記者顏伶如／即時報導
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27名郵輪員工接觸兒童性虐待製品而遭驅逐出境，其中包括迪士尼郵輪公司(Disne...
27名郵輪員工接觸兒童性虐待製品而遭驅逐出境，其中包括迪士尼郵輪公司(Disney Cruise Line)、荷美航運公司(Holland America)員工。示意圖（美聯社）

美國海關與邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection)11日在聲明中說，調查發現27名郵輪員工接觸兒童性虐待製品而遭驅逐出境，其中包括迪士尼郵輪公司(Disney Cruise Line)、荷美航運公司(Holland America)員工。

CBP發言人表示，海關人員上個月在兒童性虐待製品(CSEM)調查中，4月23日至27日在聖地牙哥港登上8艘郵輪檢查；海關人員約談28名涉嫌接收、持有、運輸、發送或觀看兒童性虐待製品或兒童情色製品的郵輪員工之後，確認其中27人明顯觸法，勒令取消簽證，驅逐返回原籍國。

發言人說，27名郵輪員工裡有26人來自菲律賓，一人來自葡萄牙，一人來自印尼。CBP表示，不會公布這些郵輪員工的姓名。

至於郵輪員工遭驅逐之前是否將在美國法院受審，目前並不清楚。海關為何展開這次突襲檢查，CBP發言人也未評論。

迪士尼郵輪公司發言人在聲明中說，公司全力配合執法部門，「對這種行為採取零容忍政策」。聲明中說，遭驅逐人員大多數並非迪士尼郵輪公司員工，「屬於我們公司的人員現已離職」。

荷美航運公司(Holland America)發言人在聲明中證實某些員工涉案。發言人表示，公司對於涉案指控感到極為不安，對類似行為抱持零容忍政策，正與海關合作配合調查，涉案員工已遭解聘。

國家廣播公司(NBC)聖地牙哥地方電視台報導，CBP上個月的執法行動中，調查目標包括停靠聖地牙哥港碼頭的「迪士尼魔法號」(Disney Magic)郵輪。

郵輪 迪士尼 CBP

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