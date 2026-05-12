紐時：經濟動盪之際美國如何確保美元霸權地位

美國政府訂定政策要維持美元主導地位。示意圖（歐新社）

紐約時報 分析，本周在北京登場的「川習會 」可能討論關稅、台灣、伊朗 、制裁等議題，但檯面底下另一場美中之間暗潮洶湧的較勁則是貨幣戰爭；就在美國政府訂定政策要維持美元主導地位的同時，中國也正採取行動提高人民幣的國際影響力。

美國國債持續升高、以制裁手段把對手排除於西方金融體制之外，引發外界對於美元做為世界儲備貨幣的安全疑慮。憂慮氣氛導致黃金需求走高，使用加密貨幣或人民幣的石油交易也變多。

美元主導地位削弱將對美國經濟帶來問題，不過最近幾周美國已經開始鞏固美元霸權地位，策略核心在於川普政府與多個亞洲、波灣國家有關貨幣互換(currency swap)的討論。協議可以透過財政部或聯準會執行，旨在確保美國盟友持有足夠的美元供應，減少用人民幣或其他貨幣進行交易的需求。

美國透過貨幣互換購買另一個國家的貨幣，讓對方有更多美元可以用來處理石油交易。

國際貨幣基金(IMF)前任資深官員、 康乃爾大學(Cornell University)經濟學者普拉薩(Eswar Prasad)指出，貨幣互換協議在爭奪貨幣主導權及地緣政治影響中，已經成為兼具象徵與戰略意義的工具。

普拉薩分析，川普政府希望跟位於波灣地區的美國盟友擴大貨幣互換額度，目的顯然是為了保護這些國家避免受到伊朗戰爭負面影響，但同時也希望排擠想在這個區域發揮更多影響的中國。

財政部長貝森特在「川習會」開始之前，先行訪問日本、南韓。美國的貨幣互換談判一直由貝森特主導。上個月，貝森特在參院聽證會中說，已經與阿拉伯聯合大公國討論貨幣互換。

貝森特在社群媒體發文寫道，貨幣互換的額度是可以強化美元的「經濟盾牌」。

過去這段期間，美國一直擔心阿拉伯聯合大公國等石油出口國可能改用人民幣而非美元進行石油交易。

智庫機構「外交關係委員會」(Council on Foreign Relations)追蹤全球貨幣互換額度的統計顯示，中國從2009年以來已與40多國簽署雙邊貨幣互換協議。人民幣互換額度由中國人民銀行提供，透過向開發中國家提供貸款做為推廣人民幣的手段。

不過，「外交關係委員會」經濟學家賽瑟(Brad Setser)說，提高美元貨幣互換額度意義不大，因為美元霸權終結威脅並沒有迫在眉睫，石油出口國在接受人民幣付款時，被迫提供折扣。