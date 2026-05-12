川普提名主導關閉美國之音的雷克 出任美國駐牙買加大使

川普總統提名主導關閉美國之音的盟友雷克，出任美國駐牙買加大使。(路透)

川普 總統11日提名主導關閉美國之音(Voice of America)的盟友雷克(Kari Lake)，出任美國駐牙買加大使。

紐約時報 報導，雷克目前為美國國際媒體署(U.S. Agency for Global Media)代理執行長，她主導關閉美國之音、自由歐洲電台(Radio Free Europe)等聯邦資助的媒體機構，如今她獲提名出任大使的人事案須經參院 批准。

雷克主掌美國國際媒體署，試圖大規模解雇數百名美國之音記者，並削減旗下各媒體機構的資金，但相關行動在法院與國會受阻。

今年3月，一名聯邦法官裁定她以代理身分獲任命違法，撤銷她在任期間的幾乎所有決定，形同推翻川普政府解散美國之音的一系列行動。

川普政府未就此裁決提出上訴，60天上訴期限已於上周屆滿。

另一方面，國會接連否決川普提出削減美國之音等聯邦媒體預算的議案。

今年2月通過的預算案，為美國之音保留約2億元資金，雖然比撙節前少了25%，但仍與川普希望該媒體全面斷炊的目標有一段差距。