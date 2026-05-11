川普劇透：林肯紀念堂倒映池國慶前將換「美國國旗藍」

林肯紀念堂前的倒映池。（路透）

川普 總統分享了全新圖片，展示林肯紀念堂（Lincoln Memorial）前的倒映池（Reflecting Pool）在整修完成後可能呈現的樣貌。

據眾生相報導，這位79歲的總統於5月10日在Truth Social發布兩張與倒映池翻修工程相關的照片。其中一張為模擬圖，顯示倒映池被漆成「美國國旗藍（American Flag Blue）」後的景象；另一張則可見工人正在為池面上色。

川普希望這座歷史悠久的倒映池，能趕在美國獨立250周年的7月4日國慶日前完工。

他上個月在橢圓形辦公室的一場活動中表示，之所以決定改造倒映池，是因為一位來自德國 的朋友到訪後，批評其狀況不佳。

在此之前，他也曾於Truth Social發布影片，形容倒映池「骯髒不堪，而且多年來嚴重漏水」。

5月7日，白宮 官方Instagram帳號也分享多張照片，內容包括川普視察工地、與工人互動，以及車隊駛經倒映池的畫面。

白宮在貼文中表示，這項工程屬於「讓華盛頓再次美麗！（Make D.C. Beautiful Again! 🇺🇸）」計畫的一部分。

根據路透報導，川普此次視察約持續30分鐘。他向媒體表示，翻修完成後，倒映池將從原本的「灰色石材」外觀，變成類似藍色游泳池的色調。

他表示，「真的非常漂亮，而且會令人驚艷。」並補充說，「它看起來甚至會比 1922 年剛建成時更好。」外界原先預估，整修工程可能需耗時三年、花費約3美元。不過，根據BBC報導，川普表示自己找到「更好的方法」，並邀請過去合作過的承包商參與工程，聲稱整體成本可壓低至150萬至200萬美元。

他表示，「我們先清理了自1922年以來就存在的花崗岩表面，接著重新填補接縫並完成修復，大約花了兩周時間。現在，我們擁有一個乾淨且平整的表面，可以鋪設工業級游泳池塗層。」

林肯紀念堂前的倒映池是美國首都最具代表性的景點之一，曾於2010年關閉整修，並在兩年後重新開放。

本月初，川普還在Truth Social分享一張AI生成圖片，畫面中他與副總統范斯、國務卿魯比歐、內政部長柏根，以及一名身分不明的女性，一同漂浮於倒映池中。

此外，川普目前也正推動白宮東翼翻修計畫，預計新增宴會廳、電影院，以及供第一夫人梅蘭妮亞與其團隊使用的辦公空間。

他周日也在Truth Social分享自己口中「宏偉壯觀（magnificent）」的新宴會廳設計圖，並向支持者表示工程「進度超前」。

整體翻修計畫預計最高耗資4億美元。川普表示，資金將由他本人及多家大型企業提供的私人捐款支應。