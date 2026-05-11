我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機票價格狂漲 計畫出遊者該儘早購買或再觀望？

漢他郵輪3紐約乘客返美隔離 霍楚：為最壞情況作好準備

吉米金莫親自確認：夜現場這晚停播 為老對手讓路

世界新聞網馬雯婷／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
吉米金莫（Jimmy Kimmel）。（美聯社）
吉米金莫（Jimmy Kimmel）。（美聯社）

吉米金莫（Jimmy Kimmel）周一證實，當哥倫比亞廣播公司（CBS）播出柯貝爾（Stephen Colbert）「史蒂芬柯貝爾深夜秀」（The Late Show With Stephen Colbert）最後一集的當晚，美國廣播公司（ABC）將不會播出全新一集的「吉米夜現場」（Jimmy Kimmel Live！）。他選擇為這位長期的深夜競爭對手兼盟友的告別時刻讓路。

根據LateNighter報導，金莫親自確認，他的節目將於5月21日（周四）暫停播出一晚。當天CBS預計播出柯貝爾的最後一集。ABC則將在本周稍早連續播出三集全新內容後，於當晚改為重播節目。

LateNighter指出，這項安排呼應金莫2015年的類似決定。當時大衛賴特曼（David Letterman）從同一CBS深夜節目時段退休，金莫表示自己對賴特曼極為尊敬，因此選擇避免在同一晚推出新節目，以免分散觀眾注意力，影響這場具有歷史意義的告別。

5月21日，柯貝爾將在主持「深夜秀」11年後正式謝幕。該節目最初由大衛賴特曼於1993年創立。CBS去年宣布將基於財務考量結束節目，但該決定發生在柯貝爾批評母公司派拉蒙（Paramount）之後不久，事件還牽涉CBS新聞節目「60分鐘」（60 Minutes）相關訴訟，以及美國總統川普提出的法律案件。

NBC的「吉米法隆今夜秀」（The Tonight Show Starring Jimmy Fallon）仍計畫在柯貝爾最後一集對面播出全新一集。

不過，吉米法隆（Jimmy Fallon）預計將與金莫、賽斯邁爾斯（Seth Meyers）以及約翰奧利佛（John Oliver）一同參與「Strike Force Five」特別重聚節目。該名稱源自他們2023年的播客合作。此外，大衛賴特曼也將於周四的節目中亮相。

上一則

梅蘭妮亞為母親節撰文遭群嘲：脫離現實 像開玩笑

延伸閱讀

「預言」梅蘭妮亞有「寡婦」般的光彩…他挨轟要求道歉

「預言」梅蘭妮亞有「寡婦」般的光彩…他挨轟要求道歉
戲稱梅蘭妮亞準寡婦遭點名開除 吉米金莫強硬反擊

戲稱梅蘭妮亞準寡婦遭點名開除 吉米金莫強硬反擊
稱梅蘭妮亞準寡婦 吉米金莫強硬反擊 迪士尼電視台被要求提早換照

稱梅蘭妮亞準寡婦 吉米金莫強硬反擊 迪士尼電視台被要求提早換照
娛樂／當實境不再真實…真人秀幕後的黑暗操控

娛樂／當實境不再真實…真人秀幕後的黑暗操控

熱門新聞

網紅Hunter Peterson發起捐款認購精神航空的活動，沒想到在網路爆紅，短短數日累積超過1億元的認捐。(歐新社)

網紅發起認捐「美國人買下精神航空」 不到一周金額破1億

2026-05-04 23:03
流行天后泰勒絲在羅德島州的房產。(美聯社)

各州與地方政府為填補預算漏洞 將為擁有第2棟房屋者加稅

2026-05-05 08:44
密爾瓦基公鹿隊億萬富翁老闆艾登斯。(美聯社)

華爾街大亨遭中國女勒索12億 換臉性愛影片藏衛生棉盒

2026-05-10 12:37
美國總統川普的孫女凱伊（Kai Trump）。（美聯社）

川普孫女：全世界有一半的人「不喜歡我」只因這件事

2026-05-04 14:31
Chung's的特色之一是其超長營業時間，駐守的大人們圍著桌子打牌，來客人了就停手去幫忙。圖為陳國材家人。(圖片由受訪者提供)

幫打包、麻將聲、廁所裡的床…華人餐館小孩 從餐廳看見世界

2026-05-07 02:29
現場實景照片，疊加了聯邦調查局實驗室製作的圖像，呈現2023年9月目擊者證詞所描述的現象：一個看似橢圓形的青銅色金屬物體從天空中的明亮光束中顯現，長度約130至195英尺，隨即瞬間消失。（取自U.S. Department of War）

幽浮異象檔案 國防部首批解密

2026-05-08 09:05

超人氣

更多 >
藍莓買回家常發霉？專家稱有這一特徵不要買

藍莓買回家常發霉？專家稱有這一特徵不要買
年過50 骨骼健康專家建議多吃這一食物

年過50 骨骼健康專家建議多吃這一食物
又1頂尖菁英離奇亡 武大48歲遙感專家「病逝」 不單純？

又1頂尖菁英離奇亡 武大48歲遙感專家「病逝」 不單純？
瑞士選美佳麗遭丈夫勒斃 子宮被挖、肢體丟攪拌機「絞成肉泥」

瑞士選美佳麗遭丈夫勒斃 子宮被挖、肢體丟攪拌機「絞成肉泥」
買房車自駕遊 退休華人圓夢：人生真正上路

買房車自駕遊 退休華人圓夢：人生真正上路