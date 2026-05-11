吉米金莫親自確認：夜現場這晚停播 為老對手讓路

吉米金莫（Jimmy Kimmel）。（美聯社）

吉米金莫（Jimmy Kimmel）周一證實，當哥倫比亞廣播公司（CBS）播出柯貝爾（Stephen Colbert）「史蒂芬柯貝爾深夜秀」（The Late Show With Stephen Colbert）最後一集的當晚，美國廣播公司（ABC）將不會播出全新一集的「吉米夜現場」（Jimmy Kimmel Live！）。他選擇為這位長期的深夜競爭對手兼盟友的告別時刻讓路。

根據LateNighter報導，金莫親自確認，他的節目將於5月21日（周四）暫停播出一晚。當天CBS預計播出柯貝爾的最後一集。ABC則將在本周稍早連續播出三集全新內容後，於當晚改為重播節目。

LateNighter指出，這項安排呼應金莫2015年的類似決定。當時大衛賴特曼（David Letterman）從同一CBS深夜節目時段退休，金莫表示自己對賴特曼極為尊敬，因此選擇避免在同一晚推出新節目，以免分散觀眾注意力，影響這場具有歷史意義的告別。

5月21日，柯貝爾將在主持「深夜秀」11年後正式謝幕。該節目最初由大衛賴特曼於1993年創立。CBS去年宣布將基於財務考量結束節目，但該決定發生在柯貝爾批評母公司派拉蒙（Paramount）之後不久，事件還牽涉CBS新聞節目「60分鐘」（60 Minutes）相關訴訟，以及美國總統川普提出的法律案件。

NBC的「吉米法隆今夜秀」（The Tonight Show Starring Jimmy Fallon）仍計畫在柯貝爾最後一集對面播出全新一集。

不過，吉米法隆（Jimmy Fallon）預計將與金莫、賽斯邁爾斯（Seth Meyers）以及約翰奧利佛（John Oliver）一同參與「Strike Force Five」特別重聚節目。該名稱源自他們2023年的播客合作。此外，大衛賴特曼也將於周四的節目中亮相。