梅蘭妮亞為母親節撰文遭群嘲：脫離現實 像開玩笑

美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）。（美聯社）

美國第一夫人梅蘭妮亞 （Melania Trump）在母親節 發表的一篇評論文章，遭到許多批評者認為未能引起共鳴。

據雅虎新聞網報導，第一夫人在上周五於華盛頓郵報（The Washington Post）發表了一篇文章，該報紙的擁有者貝佐斯（Jeff Bezos）也就是亞馬遜 創辦人，近來被指控在多個層面上與川普政府關係過於密切，文中談到了母職以及梅蘭妮亞在白宮中的角色。

梅蘭妮亞呼籲美國人「在多年來女性主義經常將事業置於家庭之上、並對國家造成後果之後，重新恢復母職的榮耀」並鼓勵女性為自己保留時間，同時「推動一種新的美國模式，在鼓勵女性於職場勇敢領導的同時，也讓家庭成為我們國家未來的核心。」

然而，該文章下方大多數高讚留言都猛烈批評這篇文章脫離現實、帶有說教意味，尤其是在許多美國家庭於她丈夫（川普總統）執政期間面臨經濟困難的背景下。

一位留言者寫道，「這是在開玩笑嗎？？」

另一位則表示，「這是真的嗎？感覺像是諷刺文章。我是不是不小心點進了洋蔥報（The Onion）？」

還有人諷刺道，「你一定是在開玩笑。接下來是不是要由米勒（Stephen Miller）來寫一篇關於移民對美國社會貢獻的評論文章？」

另一位批評者則表示，梅蘭妮亞「完全不知道（我是說完全不知道）美國女性在養育孩子時所經歷的一切。所以，拜託別再說了。」

在文章的一個段落中，第一夫人表示，她「身為第一夫人，經常挑戰自己去超越東翼（East Wing）傳統職責的框架。」

雖然她可能是在象徵性地提及白宮東翼，以及歷任第一夫人傳統上所承擔的職責，但批評者很快指出，她丈夫其實為了備受爭議的宴會廳計畫，拆除了真正的東翼建築。

一位留言者說，「妳可能沒注意到，但現在已經沒有『東翼』了。」

另一人補充，「應該有人告訴她，東翼早就不存在了。」

許多讀者表示，他們「只是來看留言區的」，其中一人還補充說，「我們都知道川普總統根本不在乎母親和孩子。」

“The love between mother and child has helped shape America’s identity since the nation’s founding 250 years ago,” @FLOTUS @MelaniaTrump writes.



“I invite you to join me in prioritizing family as we shape a stronger America for the generations to come.” https://t.co/3YIc1TZMiQ pic.twitter.com/RJoByQXcjr — Washington Post Opinions (@PostOpinions) May 8, 2026

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