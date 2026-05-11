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油價高漲之際 運輸部長率全家推出公路遊實境節目引爭議

記者顏伶如／即時報導
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運輸部長達菲（Sean Duffy）。（路透）
運輸部長達菲（Sean Duffy）。（路透）

運輸部長達菲(Sean Duffy)1997年曾參加MTV電視台真人秀「真實世界之波士頓」(The Real World: Boston)，與後來成為福斯主播的妻子瑞秋‧康波斯(Rachel Campos-Duffy)相識於實境節目。達菲夫妻最近帶著九名兒女在YouTube推出「偉大的美國公路旅行」(The Great American Road Trip)系列實境節目，以橫跨全國的旅程慶祝美國建國250周年，卻因正值油價高漲而引發「不知民間疾苦」的批評聲浪。

國家廣播公司(NBC)10日報導，達菲在宣傳預告片中說，節目裡將有家人與川普總統見面的片段。

不過，自從美國2月下旬對伊朗開戰以來，油價上漲約50%，每加侖汽油平均超過4.50元。YouTube頻道有網友對達菲此時推出公路之旅實際節目提出批判，比喻為「在經濟大蕭條時期展開美食之旅」，也有網友指出，美國民眾為負擔不起汽油跟日用品所苦，但兩位出身實境真人秀跟福斯新聞的明星卻享受免費的名人參訪與郵輪旅行，「看看風向吧，路易十六國王跟瑪麗安東妮王后」。

前運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)也加入批評行列，在社群媒體X發文寫道，個人非常喜歡公路旅行，但達菲這趟旅程卻「嚴重脫離現實」。

布塔朱吉指出，一名川普內閣首長幫自己拍攝紀錄片，但普通家庭卻因為川普與川普發動戰爭導致油價飆漲而負擔不起公路旅行。

加州州長紐森(Gavin Newsom)、伊利諾州州長普立茲克(JB Pritzker)等民主黨人士也對達菲提出批判。

運輸部發言人塞斯摩爾(Nathaniel Sizemore)回應表示：「那些政客最好少說兩句。」塞斯摩爾說，正是這些人對石化燃油開戰，把油價推高到每加侖超過5元，還強迫美國家庭購買昂貴的電動車。

達菲在社群媒體發表聲明說，節目製作費用由非營利組織「偉大的美國公路旅行公司」(The Great American Road Trip Inc)全數埋單，不是納稅人，他與家人沒有領取薪酬或分紅。

「偉大的美國公路旅行」贊助廠商也引發網友熱議，包括波音(Boeing)、豐田(Toyota)、殼牌(Shell)、皇家加勒比海集團(Royal Caribbean Group)、聯合航空(United Airlines)等，因為這些企業都屬於運輸部管轄範圍。

油價 伊朗 波士頓

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