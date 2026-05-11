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川習會前美跨黨派參議員致函川普 籲批准140億元對台軍售

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川習會前美跨黨派參議員致函川普 籲批准140億元對台軍售

編譯林文彬／綜合外電
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圖為國軍發射美國製造的M-1097復仇者機動式地對空飛彈。美聯社
圖為國軍發射美國製造的M-1097復仇者機動式地對空飛彈。美聯社

在美國總統川普即將與中國國家主席習近平舉行峰會之際，美國八名橫跨兩黨的參議員致函川普，呼籲政府批准140億美元對台軍售案。

台灣立法院上周批准250億美元的特別國防預算，藉此強化自衛能力。這些參議員表示，正如台灣領袖團結一致支持國防一樣，美國也必須推進對國家利益至關重要的對台軍售，向北京當局表明美國對台灣的支持沒有協商餘地。

許多這些參議員近幾個月都走訪台灣，他們已意識到兩岸發生不測影響深遠，以及美國支持是遏制中國大陸侵略的關鍵。這些參議員表示，中國大陸採取軍事行動將使全球爆發災難性戰爭，導致經濟長期低迷並永久改變印太地緣政治情勢，變成對北京當局有利局面。美國提供的傳統和不對稱軍事力量，使中國大陸入侵台灣代價高到令人卻步，有助於維持和平現狀。

快速推進對台軍售案也會撐起美國就業，以及在美國面臨的全球威脅日益上升之際支撐國防工業基礎投資。這些參議員指出，如果北京當局果斷採取行動尋求掌控台灣，美國家庭將飽受通膨長期居高不下和供應鏈中斷所苦，美國也會失去一名重要民主和科技夥伴，盟友將被迫重新調整以適應由北京當局主導的區域秩序。

致函川普的八名參議員分別是隸屬民主黨的夏亨（Jeanne Shaheen）、昆斯（Christopher A. Coons）、史羅金（Elissa Slotkin）、達克沃絲（Tammy Duckworth）、金安迪（Andy Kim）和羅森（Jacky Rosen），以及共和黨的提里斯（Thom Tillis）與匡希恆（John Curtis）。

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