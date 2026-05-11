爆發漢他病毒疫情宏迪亞斯號郵輪17名美國遊客 今晨返國

爆發漢他病毒疫情 的宏迪亞斯號 (MV Hondius)郵輪上17名美國籍遊客，經撤離後11日清晨已搭機返抵美國。衛生部表示，其中一人漢他病毒檢測呈陽性反應但無症狀，另一人則有輕微症狀。衛生部轄下戰略準備與應變局(Administration for Strategic Preparedness and Response)出動緊急應變車輛，將17名遊客送往位於奧馬哈(Omaha)的內布拉斯加大學醫學中心(University of Nebraska Medical Center)的區域新興特殊病原治療中心(Regional Emerging Special Pathogen Treatment Center)。

衛生部10日晚間在社群媒體 X發文指出，為求慎重起見，這兩名美國人搭機時使用生物隔離艙。

衛生部說，每名遊客都將接受臨床評估，根據各別狀況獲得適當照顧與支持。

宏迪亞斯號發生漢他病毒疫情疫情以來，已出現三起死亡案例。

內布拉斯加大學醫學中心10日晚間在臉書(Facebook)發表聲明說，一名遊客抵達醫院之後便轉入生物隔離病房，其他遊客則前往國家隔離單位(National Quarantine Unit)接受評估與監測；送往生物隔離病房的患者漢他病毒檢測陽性，但沒有症狀，交通運輸全程軍採取適當生物隔離措施，與其他乘客分開處理。

另一方面，法國衛生部長李斯特(Stephanie Rist)11日表示，一名宏迪亞斯號郵輪法籍乘客漢他病毒檢測陽性，在醫院時健康狀況一夕惡化。

這名女性患者是10日被撤離回國的五名法國籍遊客之一，飛往巴黎的撤離途中開始出現症狀。