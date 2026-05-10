華爾街大亨遭中國女勒索12億 換臉性愛影片藏衛生棉盒

密爾瓦基公鹿隊億萬富翁老闆艾登斯。(美聯社)

華爾街 日報(WSJ)10日獨家報導，密爾瓦基公鹿隊億萬富翁老闆艾登斯(Wesley Edens)，2022年回覆了一名中國出生女企業家在領英(LinkedIn)上的訊息，最終卻演變成遭勒索超過12億美元的刑事案件。

這名女子是現年46歲的羅昌莉(Changli "Sophia" Luo，音譯)，離婚後住在紐約曼哈頓 。她創辦了「One World Initiative Advocacy」非營利組織，自稱專門製作經濟學家與環境專家的訪談影片。

艾登斯當時剛離婚，身為華爾街投資公司Fortress Investment Group聯合創始人的他，以敢於做出反向投資聞名，曾在2008-09金融危機後大舉投資次級貸款，斥資數十億美元在佛州興建私人客運鐵路，並於2018年買下當時陷入困境的英超球隊阿斯頓維拉。

根據檢方，艾登斯與羅昌莉在2023年6月於她曼哈頓的公寓發生一夜情後，羅昌莉寄給他一封情書，寫道：「我從未告訴你我愛你，今晚我想告訴你，我一直壓抑著對你的感情，我真的從心底深處愛著你！」但艾登斯沒有回應。

此後，羅昌莉的情緒急轉直下，展開長達數月的勒索行動。她要求艾登斯支付超過12億美元，相當於他約25億美元身家的一半，並威脅公開兩人發生性行為的影片和照片。

她的威脅行動持續數月，包括聯絡艾登斯的家人、告知他將找投資人施壓，並揚言要毀掉他。

羅昌莉去年遭聯邦檢察官以勒索、銷毀證據等四項罪名起訴，她否認所有指控。目前她以50萬美元保釋，並處於居家監禁狀態，預計今年稍晚出庭受審。

64歲的艾登斯之前未被公開點名為當事人，但在華爾街日報聯繫後，其發言人證實他就是本案被害人。發言人表示，艾登斯是出於保護自己與家人的安全才報警，並將在審判中出庭作證。

檢方指出，羅昌莉曾用假名進入艾登斯當時女友(現任妻子)工作的診所，告訴對方自己與艾登斯發生了性關係。她還聯繫艾登斯的前妻。數月後，羅昌莉又寫信指控艾登斯在她精神狀態不佳時與她發生性關係，並告訴他「我家有監視器」、「你做的一切都被拍下來了」。

她威脅艾登斯，若艾不道歉，就要把影片交給媒體，並警告：「我相信你的家人和生意夥伴會從這些訪談中得知你的所作所為，你的名聲將永劫不復。」

艾登斯雖然否認這些指控，但為了避免家人持續遭受騷擾與羞辱，同意參與由前法官主持的Zoom調解，最終同意支付650萬美元和解金。

和解後，羅昌莉稱發現自己感染性病，她的律師表示她將責任歸咎於艾登斯，並試圖重新談判，要求12.15億美元賠償。

去年5月，FBI搜查羅昌莉的曼哈頓公寓時，在洗衣籃和一盒衛生棉中發現藏匿的手機，其中一支手機存有將艾登斯臉部合成到其他男性身上的色情影片和照片。

去年6月14日，羅昌莉在紐約甘迺迪國際機場準備搭機前往中國時被捕。