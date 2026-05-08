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美4月就業數據怎麼解讀？從5重點透視「好消息」中的隱憂

編譯湯淑君／綜合外電
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美國4月非農就業新增人數優於預期，失業率持穩，對金融市場乍看下是好消息。美聯社
美國4月非農就業新增人數優於預期，失業率持穩，對金融市場乍看下是好消息。美聯社

美國4月非農新增就業人數大幅優於預期，乍看下是好消息，但與本周其他數據合併來看，未來經濟展望仍潛藏著隱憂。

安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗8日在報告出爐後指出，最新就業報告提供下列五個觀察重點：

一、新增就業驚喜：4月新增就業11.5萬人，幾乎是市場共識預測值的兩倍。

二、失業率持穩：失業率持平在4.3%，與共識預測相符。

三、工資溫和攀升：平均工資月比增加0.2%，略低於共識預測值0.3%，減輕勞動市場緊繃可能助長工資-物價螺旋上升的疑慮。

四、勞動參與摩擦：勞動參與率不但未如預期升向62.0%，反而降至61.8%。

五、修正值互相抵銷：3月新增就業人數上修，但2月數據下修，導致2月與3月合計下修1.6萬人。

綜合觀之，4月就業報告證實一點：美國勞動市場仍強韌，尚未見到受伊朗戰爭衝擊的跡象。

勞動力需求仍強，供應面則持續面臨屆齡退休和移民減少的問題。

光看這份就業報告，對金融市場以及聯準會（Fed）而言，都是「好消息」；但若與本周發布的數據合併觀之，勞工占國內生產毛額（GDP）比率下滑，會對未來美國經濟、社會和政治造成什麼影響，更令人憂心。

聯準會

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