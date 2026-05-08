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資深男星哈米爾發布AI合成川普死亡照 白宮譴責「有病」

記者顏伶如／即時報導
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74歲的哈米爾（圖）長年批評川普。（路透）
74歲的哈米爾（圖）長年批評川普。（路透）

1977年開始在「星際大戰」(Star Wars)系列電影飾演「天行者」的資深男星哈米爾(Mark Hamill)，6日在社群媒體Bluesky發布一張由AI合成的川普總統死亡圖片，畫面顯示川普閉著眼睛躺在墓碑前草地上，身旁有白色花朵，墓碑刻著川普名字以及「1946-2024」，哈米爾搭配圖片發文寫道：「要是這樣就好(if only)。」白宮發表聲明譴責哈米爾是個「有病的人」(one sick individual)。

圖片引發爭議之後，哈米爾刪文並道歉。哈米爾發文寫道，其實對川普的祝福與死亡剛好相反，若圖片讓人覺得不妥，深表歉意。

哈米爾在已經刪除的原本發文寫道，川普應該活得久一點，才能目睹如何一手造成期中選舉慘敗，為前所未有的貪腐承擔究責，並為罄竹難書的罪行面臨彈劾、定罪與羞辱。

發文寫道：「活得夠長壽才能了解到他將在史書裡遺臭萬年。」

白宮新聞團隊7日透過帳號@RapidResponse47發表聲明，譴責哈米爾是個「有病的人」。

白宮團隊聲明寫道：「激進左翼瘋子就是無法克制自己。就是這種言論導致總統兩年之內三度遭遇暗殺企圖。」

74歲的哈米爾長年批評川普。2025年9月，這位男星接受播客節目「WTF With Marc Maron」專訪，談到川普二度執政時說，原以為正直誠實的美國人屬於多數，但如今感覺在自己國家成了「少數派」，為此覺得很丟臉。

哈米爾說，川普僥倖當選第一次是一回事，「可是二度當選就是我們的責任了」。

川普 白宮

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