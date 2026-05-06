我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN創辦人特納過世 享壽87歲

川普：若伊朗履行早已同意條件 將結束行動 否則即將轟炸

自證是真人非AI 作家在文章裡故意寫錯字或加入隨性口語

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
為了證明自己是真人而不是AI，某些作家使出非常手段，包括故意寫錯字、加入隨性口語...
為了證明自己是真人而不是AI，某些作家使出非常手段，包括故意寫錯字、加入隨性口語等。示意圖。(路透)

華爾街日報6日報導，為了證明自己是真人而不是AI，某些作家使出非常手段，包括故意寫錯字、加入隨性口語，或把熱門影集「我們的辦公室」(The Office)劇中台詞寫進文章裡。

住在紐約布魯克林的32歲文案撰稿人哈弗爾(Sarah Suzuki Harvard)表示，近來開始使用非常隨意的語句在文章裡，例如「嘿唷，說真的」(hey yo, for real)，或者連續打出一串驚嘆號。她說：「我不喜歡這樣，可是為了感覺像個真人，不得不這麼做。」

報導指出，人工智慧(AI)生成內容充斥網路，使得愈來愈多民眾嘗試抓出哪些內容創作者仰賴AI工具寫文案；堅持原創的作家以及承認借助聊天機器人幫忙的人，如今都努力嘗試以往不必擔心的一個細節，就是讓文字看起來像是出自真人之手。

哈弗爾說，很擔心被人指控文案是機器人代筆。她表示，曾經看過其他作家出現問題，因非常努力證明自己的「人類」身分。

她形容，這就像是一種新的麥卡錫主義(McCarthyism)，非常瘋狂，「人們正在要求證明那些沒辦法證明的事情」。

AI模型受到大量訓練之後，學會明確表達，避免累贅，然而修飾過度、重覆使用特定修辭，卻反而容易露餡。

今年3月，哈切特出版社(Hachette)認定「害羞女孩」(Shy Girl)書中某些內容是AI創作而決定下架，作者則辯稱沒有使用AI。

住在佛州傑克森維爾(Jacksonville)的28歲財務帳戶專員馬西(Garrett Marcy)說，AI寫作風格很容易識破，其中一個特點是突然在網路上變得下筆如有神的人。

馬西指出，大學時期認識的某些人根本寫不出論文，現在卻能寫出論文的主旨句子。他表示，現在寫作會故意留下錯字。

華爾街 麥卡錫

上一則

醫生肖像遭AI深偽用於廣告 美國醫學會呼籲立法

下一則

CNN創辦人特納過世 享壽87歲

延伸閱讀

AI老闆操辦一切 這家舊金山選物店從採購、雇人到結帳全不是真人

AI老闆操辦一切 這家舊金山選物店從採購、雇人到結帳全不是真人
無懼AI浪潮 「人類寫手」反更熱門？盤點5大受惠副業

無懼AI浪潮 「人類寫手」反更熱門？盤點5大受惠副業
醫生肖像遭AI深偽用於廣告 美國醫學會呼籲立法

醫生肖像遭AI深偽用於廣告 美國醫學會呼籲立法
泰勒絲防堵AI深偽 學馬修麥康納註冊聲音、肖像商標

泰勒絲防堵AI深偽 學馬修麥康納註冊聲音、肖像商標

熱門新聞

北京的美國大使館外，簽證申請人在排隊。（美聯社檔案照）

國務院新規…這兩個問題答「是」拒發美簽

2026-04-28 11:21
網友討論在美華人沒有意識到的不禮貌行為。示意圖，非新聞當事者。(歐新社)

這些不禮貌行為在美華人意識不到？在地人聚焦4層面

2026-05-02 19:55
網紅Hunter Peterson發起捐款認購精神航空的活動，沒想到在網路爆紅，短短數日累積超過1億元的認捐。(歐新社)

網紅發起認捐「美國人買下精神航空」 不到一周金額破1億

2026-05-04 23:03
25日在華府白宮記者協會年度晚宴期間，一名槍手開火，與會者倉皇撤離。（路透）

白宮記協晚宴槍擊驚魂 她拿走桌上整瓶酒…挨批「低級」

2026-04-28 11:31
國防部長赫塞斯和妻子珍妮佛。（美聯社）

社會主義名媛滿身奢侈品 嫌棄防長太太穿Shein 42元禮服

2026-04-28 14:41
流行天后泰勒絲在羅德島州的房產。(美聯社)

各州與地方政府為填補預算漏洞 將為擁有第2棟房屋者加稅

2026-05-05 08:44

超人氣

更多 >
好市多健康零食風靡校園 老少都愛「一吃停不下來」

好市多健康零食風靡校園 老少都愛「一吃停不下來」
單親媽帶3娃搬德州 幾年後重回加州「離開才知最合適」

單親媽帶3娃搬德州 幾年後重回加州「離開才知最合適」
四川體驗「瀑布鞦韆」墜亡 16歲遊客出事前屢喊「繩子沒拴緊」

四川體驗「瀑布鞦韆」墜亡 16歲遊客出事前屢喊「繩子沒拴緊」
判南韓前第一夫人金建希入獄4年 主審法官死在法院

判南韓前第一夫人金建希入獄4年 主審法官死在法院
華女掃碼付停車費 竟被扣1300美元 因忽略一細節

華女掃碼付停車費 竟被扣1300美元 因忽略一細節