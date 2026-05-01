申請大學像博弈…學生任由擺布？大學這一招被告了

每名學生平均提交7份申請，大學難以預測招生狀況。(美聯社檔案照)

華爾街 日報報導，5月1日是高中應屆畢業生回覆錄取學校是否前往報到的截止期限，如今申請大學彷彿一場博弈，狀況比以往更加複雜；大學申請應用平台「通用申請」(CommonApp)上，如今每名學生平均提交7份申請，從2015-2016學年度以來增加46%，使得大學更難預測招生狀況，學校則透過要求學生盡早承諾就讀的提前錄取，盡可能追求報到率極大化，但正在進行中的一起反壟斷訴訟，則指控「提前決定」(Early Decision)制度讓學校得以壓低市場競爭，推高學費，減少助學金。

升學 顧問公司「常春藤鏈接」(Ivy Link)創辦人阮亞當(Adam Nguyen，音譯)表示，有些學生以為自己是買家，事實上卻不是，學生是任由大學擺布的對象。

錄取學生當中實際報到入學的報到率(yield rates)高低，攸關學校的輿論觀感、排名、後勤規劃以及財務狀況，甚至連債券評級機構都用報到率來評估各個大學的受歡迎程度。

然而，每名學生提交申請的學校數量越來越多，使得大學越來越難估測究竟有多少申請者前來入學。許多學校希望憑著「提前決定」管道提早招滿名額。

杜蘭大學(Tulane University)發言人說，2030年畢業班的錄取通知中，大約三分之二是透過非約束性(nonbinding)的「提前行動」(Early Action)申請。

由於某些學校提前申請錄取率比一般申請高出三到四倍，升學顧問因此建議學生循此管道。

對於助學金有需求的學生，申請過程中的考量更加複雜，因為提交具有約束性的「提前決定」，可能限制申請人在各校之間比較助學金方案的能力。

密西根大學(University of Michigan)今年首度增加具有約束性的「提前決定」選項，在頂尖公立大學中頗為罕見。發言人說，推出這個選項的某些原因是為了讓學生能夠享受12年級的高中生活。

報導指出，2025年秋季針對全國30多所大學提出的反壟斷訴訟，指控「提前決定」制度讓學校得以壓低市場競爭，推高學費，減少助學金。

訴狀指出，申請者覺得「提前決定」具有法律約束力，但在法律上其實不然。